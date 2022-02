Bollettino vaccini covid oggi 21 febbraio/ 36.8 milioni di terze dosi inoculate

Come ogni mattina, anche oggi, lunedì 21 febbraio 2022, poco dopo le ore 6:00, è stato pubblicato il nuovo bollettino vaccini anti covid, il report con tutti gli aggiornamenti sulla campagna vaccinale. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate in totale 133.1 milioni di dosi, il che significa che rispetto al bollettino di ieri c’è stato un incremento di circa 100mila inoculazioni.

Continuano a crescere le terze dosi, i cosiddetti booster, ad oggi a quota 36.8 milioni, e nel contempo aumentano anche gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose, pari a 49.2 milioni, esattamente il 91.1 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Gli immunizzati, coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale, hanno toccato oggi quota 48 milioni, l’88.9 per cento del totale, mentre le dosi consegnate nel BelPaese sono in totale ad oggi 134.8 milioni, di cui la maggior parte di Pfizer/BioNTech, leggasi ben 89.8 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 21 FEBBRAIO: “SE FOSSI UN OVER 50 NO VAX NON SAREI TRANQUILLO”

La campagna vaccinale continua, anche se a ritmi più blandi rispetto a qualche settimane fa, alla luce probabilmente del calo dei contagi e di una sensazione generale di maggiore sicurezza. Secondo Sergio Abrignani, immunologo del Cts e professore dell’università Statale di Milano, i no vax non devono però pensare di essere al sicuro, in quanto ad ottobre è probabile l’arrivo di una nuova ondata di covid, quella che sarebbe la quinta da due anni a questa parte, di conseguenza tutti i non immunizzati saranno nuovamente a rischio.

“A marzo ci potremmo trovare già in una situazione buona, da qui a settembre andrà tutto bene, ma nella testa di un ricercatore si affaccia una domanda. Che succederà a ottobre?”, le parole di Abrignani al Corriere della Sera. “Primo – ha continuato – il virus non scomparirà. Resterà sotto forma di variante Omicron e chi verrà contagiato, se vaccinato, svilupperà forme simil influenzali. I non immunizzati si ammaleranno. Se avessi più di 50 anni e non avessi ricevuto le dosi non mi sentirei tanto tranquillo”.



