Bollettino vaccini covid oggi 21 gennaio/ 47 milioni di italiani immunizzati

E’ giunto il momento di andare a scoprire l’evoluzione della campagna di vaccinazione anti covid in Italia. Come ogni mattina anche oggi, venerdì 21 gennaio 2022, visioneremo insieme il bollettino vaccini anti covid, pubblicato poco dopo le ore 6:00 dal ministero della salute, con i dati certificati dall’Iss, l’Istituto superiore di sanità. Il nostro Paese continua a macinare inoculazioni, e anche nelle ultime ore si è avuto un incremento importante, circa 600mila dosi somministrate, per un totale di 122.7 milioni di “punture” (qui il bollettino di ieri).

Di pari passo aumentano le terze dosi, ad oggi arrivate a quota 29 milioni, mentre il numero di italiani immunizzati, che hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi, è salito a quota 47 milioni. Altro dato importante è quello riguardante gli italiani con almeno una dose, categoria cresciuta di molto negli ultimi giorni grazie all’ultimo decreto covid, che ad oggi ha toccato quota 48.7 milioni, pari al 90 per cento del totale della platea di vaccinabili, davvero un grande traguardo in poco più di un anno.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 21 GENNAIO: IN AUMENTO I VACCINI FRA GLI OVER 50

Come testimoniato dai numeri, sono evidenti gli incrementi nelle vaccinazioni nelle ultime due settimane, ed in particolare in coloro che non si erano ancora vaccinati, citati sopra. A confermarlo ulteriormente è stata la Fondazione Gimbe, noto think tank milanese che da inizio pandemia sta registrando e analizzando tutti i vari numeri. A riguardo la fondazione di Nino Cartabellotta ha sottolineato che il recente obbligo di vaccino per gli over 50 “inizia a mostrare i primi effetti”.

Nel dettaglio, nella settimana che va dal 12 al 18 gennaio, i nuovi vaccinati in quella fascia anagrafica sono stati 128.966, per un incremento che è stato pari al 28.1 per cento rispetto ai numeri dei sette giorni precedenti. I nuovi vaccinati totali nello stesso arco di tempo sono stati 510.742, con un incremento di circa 11mila in più, pari al 2.8 per cento, rispetto alla settimana prima (496.969).

