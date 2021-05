Bollettino vaccini covid oggi 21 maggio/ 9.5 milioni di immunizzati in Italia

Sono in totale 29.4 milioni le dosi di vaccino anti covid somministrate fino ad oggi in Italia. E’ questo quanto si evince dal consueto bollettino vaccini covid del ministero della salute, aggiornato alla mattina di oggi, venerdì 21 maggio 2021. Precisamente sono state inoculate 29.409.913 dosi, che corrisponde al 91.1% di quelle consegnate, leggasi 32.281.560, di cui 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 2.609.700 Moderna, 7.021.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 509.300 Janssen (J&J). In merito agli immunizzati, coloro che hanno già ricevuto prima e dose di richiamo, il totale è salito a quota 9.5 milioni, cifra che è pari al 16.03% della popolazione totale.

Sono 16.4 milioni le donne vaccinate, mentre gli uomini sono 12.9, in merito alle categorie, invece, continua a salire il numero relativo agli anziani, le fasce più a rischio, leggasi 6.8 milioni di over 80, 4.4 della fascia 70-79, e 3.2 della fascia 60-69. Intanto in Italia si inizia a discutere seriamente della possibilità di vaccinare anche la fascia 12-15 anni con Pfizer, e l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, darà il suo responso definitivo il 28 maggio prossimo, e quasi certamente sarà un lasciapassare visto che il farmaco è già stato approvato negli Stati Uniti dalla FDA.

BOLLETTINO VACCINI COVID 21 MAGGIO, IL COMMENTO DI SASSO

A riguardo il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso (Lega), ha spiegato: “L’accelerazione prodotta dal Governo sul fronte vaccinale si sta rivelando decisiva. Sul fronte della scuola si sta proseguendo la vaccinazione per insegnanti e personale e l’allargamento della platea anche agli studenti offrirebbe ulteriori garanzie per un avvio in sicurezza dell’anno scolastico a settembre. Magari per i più piccoli – ha aggiunto – si può mettere a punto una logistica più agile e di prossimità, ad esempio coinvolgendo maggiormente i medici di base, pediatri e le farmacie”. Infine da segnalare l’annuncio di ieri dell’Oms secondo cui tutti i vaccini al momento approvati proteggono la popolazione dalle varianti.

