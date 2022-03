Bollettino vaccini covid oggi 21 marzo/ 91.3% italiani ha ricevuto almeno una dose

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, lunedì 21 marzo 2022, il classico report quotidiano riguardante l’andamento della campagna di vaccinazione di massa, che ricordiamo, è scattata in Italia così come nel resto dell’Unione Europea il 27 dicembre di due anni fa, 2020. Le vaccinazioni sono ormai “immobili” da un paio di settimane a questa parte, e il totale di dosi sta aumentando giornalmente di circa 50/100 mila inoculazioni.

Lo stesso è accaduto nelle ultime 24 ore, quando il totale si è portato a quota 135.4 milioni di somministrazioni, 100mila in più rispetto a ieri, mentre il numero totale di terze dosi si è portato a 38.4 milioni. Gli italiani immunizzati, coloro che hanno ricevuto le prime due dosi di vaccino, sono ad oggi 48.4 milioni, pari all’89.7 per cento del totale della popolazione vaccinabile, mentre coloro che hanno ricevuto solo la prima dose, sono in totale 49.3, il 91.3 per cento della platea di vaccinabili. Infine il numero di dosi consegnate in Italia, leggasi 141.9 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 21 MARZO: I DATI DELLE QUARTE DOSI E DEI NO VAX

Prosegue quindi a rilento la campagna di vaccinazione di massa anti covid, e fra le dosi somministrate anche quelle relative alla quarta. Al momento, come ha fatto sapere sempre il ministero della salute, le persone che hanno ricevuto il secondo richiamo del vaccino contro il coronavirus sono poco meno di 40mila, per l’esattezza 39.851persone.

Si tratta purtroppo di una percentuale molto bassa rispetto a coloro che hanno diritto alla quarta dose e soprattutto rispetto a coloro per cui è altamente consigliata, e per l’esattezza il cinque per cento del totale delle immunocompromesse. In totale ne mancano ancora poco più di settecentocinquantamila, precisamente 751.525, esattamente il 94 per cento. Per quanto riguarda invece le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose, pur essendo nella fascia di popolazione vaccinabile, il totale è di 4.5 milioni.

