Bollettino vaccini covid oggi 21 ottobre/ 81.7% popolazione vaccinata, 44.1 milioni

Possiamo analizzare il bollettino vaccini covid della giornata odierna, 21 ottobre 2021. Questa mattina è stato reso noto l’aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia che ricordiamo è iniziata il 27 dicembre del 2020, poco più di 10 mesi fa. Stando ai numeri comunicati in via ufficiale dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, ad oggi sono stati immunizzati nel nostro Paese, coloro che hanno quindi completato il ciclo vaccinale, 44.1 milioni di persone in totale, un numero pari al 81.7 per cento dell’intera popolazione vaccinabile over 12.

New York elimina i tamponi/ Vaccini obbligatori per lavorare: incentivo da 500 $

Di pari passo continua ad aumentare la cifra riguardante le dosi somministrate in totale ad oggi in Italia, comprese le terze e coloro che hanno ricevuto solo la prima iniezione, pari a 88.1 milioni: stando al bollettino di ieri, nelle ultime 24 ore c’è quindi stato un incremento di 200mila inoculazioni. Infine, proprio in merito al richiamo o “booster”, la quota è salita a 809.720, una cifra che sta quindi per traguarda il primo obiettivo del milione di vaccinati.

Esenzione vaccini senza autorizzazione: denunciati 4 medici/ Caos a Catania

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 21 OTTOBRE: LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

E dei vaccini, anche se non direttamente, ne ha parlato ieri Papa Francesco. Sottolineando quanto in questo momento sia fondamentale la dimensione comunitaria rispetto a quella individuale, il Pontefice ha spiegato: “In questo momento storico – parole che si possono leggere sul sito ufficiale di Skytg24 – abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria, non individualista, della libertà”.

Nell’udienza generale di ieri il Santo Padre ha aggiunto: “La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma non basta saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno concretamente. Decidere su quella strada. Diciamo e crediamo che gli altri non sono un ostacolo alla mia libertà, ma la possibilità per realizzarla pienamente”. Dichiarazioni ovviamente condivisibili e le ennesime di Papa Francesco, che ricordiamo, si è completamente vaccinato da mesi, in favore del vaccino e della lotta alla pandemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 20 OTTOBRE/ +457 casi, decessi in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA