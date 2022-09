Bollettino vaccini covid oggi, 21 settembre/ +18mila dosi nelle ultime 24 ore

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI, 22 SETTEMBRE

Puntuale come ogni mattina, attorno alle 6 è arrivato l’aggiornamento quotidiano del bollettino dei vaccini per il covid con il numero complessivo delle inoculazioni delle quattro dosi nelle ultime 24 ore. Da diversi giorni la campagna vaccinale sembra faticare ad ingranare in seguito alle vacanze, che hanno segnato un forte calo delle inoculazioni, dovuto però anche al fatto che ormai da tempo la maggior parte della popolazione ha ricevuto almeno le prime due dose di vaccino. Il totale delle inoculazioni nel bollettino dei vaccini per il covid è salito a 140.618.088 nelle ultime 24 ore, con un aumento di 18mila dosi rispetto alla giornata di ieri.

Scendendo nel dettaglio del bollettino, rimangono stabili le prime due dosi di vaccino per il covid, che hanno attualmente raggiunto il 91,55% e il 90,17% della popolazione. Anche la terza dose procede lentamente nel bollettino dei vaccini per il covid e conta attualmente 40.138.000 dosi inoculate, che corrispondono all’84,14% della popolazione. La quarta dose, infine, è stata inoculata un totale di 3.186.571 volte, che corrispondono al 16,67% della popolazione oggetto della seconda dose booster (tra immunodepressi, persone a rischio e over 60).

BOLLETTINO VACCINI COVID, BASSETTI: “INFLUENZA PIÙ PERICOLOSA COVID”

Insomma, la campagna vaccinale, attestata dal bollettino dei vaccini per il covid, procede, seppur a rilento. Le inoculazioni sul territorio continuano, mentre in generale si teme di essere sempre più vicini ad una nuova ondata di coronavirus con l’arrivo della stagione fredda, legata negli ultimi due anni a crescite importanti nella circolazione del virus. Mentre attendiamo di scoprire come procederà la campagna nei prossimi giorni, e se si andrà verso un allargamento della platea per la quarta dose, recuperiamo il parere degli esperti sul covid.

Questa volta a parlare è Matteo Bassetti che ha detto che “oggi è più pericolosa l’influenza del covid”. Per curare il covid, infatti, “ho molte più armi a disposizione” che per l’influenza, “e quindi mi sento più tranquillo”. Bassetti ha poi anche detto che “il covid come l’abbiamo conosciuto nel 2020-21 è finito”, ora si tratta “di un covid diverso, con cui dovremo probabilmente convivere nei prossimi anni”. Questo, ovviamente, per Bassetti anche in virtù dei vaccini per il covid, che continueremo a seguire in prima linea grazie al bollettino del Ministero della Salute.











