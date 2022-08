Bollettino vaccini Covid oggi 22 agosto 2022/ Quarte dosi stabili

140.178.260: questo il totale delle somministrazioni riportato dal bollettino vaccini Covid aggiornato ad oggi, lunedì 22 agosto 2022. Per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, 49.423.167 con almeno una dose (91,53% della popolazione over 12), mentre 48.677.922 hanno completato il ciclo vaccinale (90,15% della popolazione over 12).

Passando invece alle dosi booster, sono state somministrate 675.522 quarte dosi a immunocompromessi e fragili, il 19,56 % della popolazione immunocompromessa/fragile potenzialmente oggetto di dose booster/2ª booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11, 1.401.957 con almeno una dose, ovvero il 38,35% della popolazione 5-11.

BOLLETTINO VACCINI COVID, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

In attesa dei nuovi aggiornamenti sul bollettino vaccini Covid, registriamo le nuove dichiarazioni del ministro Roberto Speranza. Ospite del Meeting di CI, il titolare della Salute ha confermato che il vaccino verrà aggiornato: “Auspichiamo che quello aggiornato sia offerto entro settembre. I vaccini che abbiamo usato finora sulla capacità di evitare la malattia grave sono molto, molto efficaci. Ce lo confermano i dati. Il mio appello agli over 60 ed ai fragili è di non aspettare ma di prendere la quarta dose perché altre ondate sono possibili”. Per quanto riguarda la strategia da adottare per arginare il virus, Speranza ha spiegato che dopo due anni di sfida siamo passati da una dinamica di obblighi a una dinamica di responsabilità: “Conosciamo meglio il virus, il 90% dei cittadini ha fatto due dosi. Non avere più obbligo non significa che il virus è scomparso. Oggi per chi ha più di 60 anni è raccomandata un’altra dose”. Nonostante l’arrivo di un farmaco aggiornato, il consiglio del ministro è chiaro: non aspettate e andate a fare la quarta dose, senza se e senza ma.

