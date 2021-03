Bollettino vaccini covid oggi 22 marzo/ 2.5 milioni di immunizzati, 7.8 mln di dosi

Sono 7.8 milioni le dosi somministrate in Italia dallo scorso 31 dicembre. Questi i dati dell’ultimo bollettino vaccini covid di oggi, 22 marzo 2021, aggiornati alle ore 6:01 (così come da sito ufficiale). Da quando è iniziata la vaccinazione, il 31 dicembre scorso, sono quasi 2.5 milioni gli immunizzati, coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi, mentre i vaccini consegnati sono al momento 9.577.500, di cui 6.610.500 di Pfizer/BioNTech, 2.474.000 di AstraZeneca, e 493mila di Moderna.

Le donne che sono state vaccinate sono al momento 4.7 milioni, mentre gli uomini sono 3.1 milioni; in merito invece agli Operatori Sanitari e Sociosanitari, sono 2.8 milioni quelli che sono stati vaccinati fino ad oggi, seguiti dai 2.2 milioni di over 80. Bene anche il numero riguardante il personale scolastico, 724.800 unità vaccinate, mentre gli ospiti delle Rsa che hanno ricevuto il siero sono al momento 1.2 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 22 MARZO, EMA: “AD APRILE NOVITÀ SU SPUTNIK”

Intanto non si placano le polemiche riguardanti il momentaneo stop degli scorsi giorni del vaccino AstraZeneca, prima del nuovo lasciapassare dell’Ema. Luca Pani, ex direttore generale dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha spiegato: “Io avrei continuato senza dubbio, avrei continuato dritto con AstraZeneca – le parole riportate quest’oggi da Skytg24 – l’Aiha ha però ritenuto diversamente. Mi sarei dimesso – ha aggiunto – se il ministro o chi per lui mi avesse detto ‘decido io’”. Intanto proprio l’Ema ha spiegato che dal mese di aprile potrebbero arrivare novità in merito al vaccino Sputnik: “La revisione a cicli – ha detto il responsabile della strategia vaccini dell’Ema, Marco Cavaleri a ‘Che tempo che fa’, puntata di ieri sera che ha visto tra l’altro la partecipazione di Nancy Pelosi – che avviene solo per i vaccini promettenti: i dati vengono visti in corso per procedere, quando il dossier è completato, con un’approvazione veloce”. La speranza ovviamente è che arrivi una nuova approvazione quanto prima.

