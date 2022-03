Bollettino vaccini covid oggi 22 marzo/ 38.5 milioni di terze dosi somministrate

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, 22 marzo 2022, il nuovo aggiornamento con tutti gli indicatori riguardanti la campagna di vaccinazione di massa. Così come comunicato poco dopo le ore 6:00 dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, il numero totale di dosi somministrate si è portato ad oggi a quota 135.5 milioni, che rispetto al bollettino di ieri significa altre 50/100mila dosi circa in più.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 marzo/ Positività 11.2%, -5 in T.I.

Per quanto riguarda invece le terze dosi, il totale è salito a quota 38.5 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose sono ad oggi 49.3 milioni, pari al 91.3 per cento dei nostri connazionali vaccinabili mentre quelli che hanno completato il primo ciclo con le canoniche due dosi, sono in totale 48.4 milioni, pari all’89.7 per cento del totale. Infine, per quanto riguarda il numero di dosi consegnate in Italia, il totale, dal 27 dicembre 2020 ad oggi, è salito a quota 141.9 milioni, e come si può facilmente comprendere sta aumentando sempre più il divario fra inoculazioni e dosi ricevute.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 22 marzo/ +294 ricoveri, positività 14.5%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 22 MARZO: CRISANTI SULLE VACCINAZIONI

Una campagna di vaccinazione anti covid che continua quindi ad essere particolarmente immobile, come confermato anche dai lievi incrementi degli ultimi bollettini, ma secondo l’autorevole professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell’università di Padova, sarà pressochè impossibile riuscire a migliorare questi numeri, per lo meno, a convincere quelli che in questi 14 mesi circa di campagna di vaccinazione di massa non hanno ancora ricevuto il siero.

«Direi proprio di no – le parole di Crisanti intervistato ieri dai microfoni del quotidiano La Stampa (qui l’intervista completa) – dobbiamo essere molto realisti: non possiamo obbligare 4,5 milioni di persone a vaccinarsi. Ben venga per chi l’ha fatto, ovviamente, ma oltre al risultato raggiunto non riesco a immaginare altri scenari». Probabilmente se ne riparlerà il prossimo settembre quando, secondo gli addetti ai lavori, i contagi si rialzeranno e ciò potrebbe indurre le persone a vaccinarsi.

EFFETTO OMICRON/ Più positivi e decessi in calo, prudenza per scongiurare il rimbalzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA