Bollettino vaccini covid oggi 23 aprile/ Il 90% degli italiani è immunizzato

E’ giunto il momento di scoprire il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 23 aprile 2022, il classico report sulla campagna di vaccinazione di massa. A quasi un anno e mezzo dall’avvio delle somministrazioni, scattate il 27 dicembre del 2020, il numero totale di dosi si è portato a quota 136.5 milioni, per un incremento di circa 50mila somministrazioni in 24 ore, così come si evince anche dal bollettino vaccini covid di ieri.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 aprile/ Positività 14%, +5 ricoveri

Numeri quindi sempre bassi, nonostante siano scattate ufficialmente ormai da giorni le quarte dosi, che però non sembrano ingranare: ad oggi il secondo booster è stato ricevuto solamente da 94.190 persone, una bassa percentuale rispetto a coloro per cui è consigliato, e un incremento giornaliero di circa 4mila somministrazioni. Le terze dosi sono invece a quota 39.2 milioni, mentre gli italiani immunizzati, che hanno almeno completato il primo ciclo vaccinale, sono in totale 48.5 milioni, pari al 90 per cento del totale. Infine i nostri connazionali che hanno almeno una dose, ad oggi a quota 49.3 milioni, il 91.4 per cento della platea.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 aprile/ -159 ricoveri, positività 16.7%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 23 APRILE: I DATI DELLE QUARTE DOSI IN LOMBARDIA

E nella giornata di ieri sono stati resi pubblici da parte dell’assessorato al welfare della Regione Lombardia, i dati relativi alla quarta dose fra i lombardi, ed è emerso che in totale, dal primo marzo, sono stati somministrati 24mila secondi booster, fra cui over 80, ospiti delle Rsa, e over 60 con fragilità. E per incentivare ancora di più le vaccinazioni in questa fase di stanca, la regione ha annunciato nuove iniziative.

“In questa fase della campagna vaccinale, in cui è essenziale continuare a proteggere i nostri anziani e le persone estremamente vulnerabili – sono le parole della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti – riteniamo fondamentale fornire alla popolazione una risposta sanitaria capillare e di prossimità. Per questo, stiamo organizzando, con la collaborazione dei comuni del territorio della Asst Nord Milano, giornate di vaccinazione itineranti in accesso libero, con una Unità Mobile Vaccinale dedicate alla somministrazione della quarta dose”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 APRILE/ +36 morti, +5 ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA