Bollettino vaccini covid oggi 23 marzo/ Più di 8 milioni di dosi somministrate

Eccovi il nuovo bollettino vaccini covid, i dati aggiornati ad oggi, martedì 23 marzo 2021, sulla campagna vaccinale. Come sempre facciamo affidamento sul sito ufficiale del governo, aggiornato alle ore 6:01 di stamane, e che comunica il superamento della soglia di 8 milioni di dosi, per l’esattezza 8.029.789. Coloro che sono già immunizzati invece, quelli che hanno ottenuto sia la prima dose quanto quella di richiamo sono in totale 2.5 milioni, altro dato che inizia a farsi interessante.

In totale sono state consegnate in Italia 9.577.500 di dosi, di cui 6.6 milioni di Pfizer/BioNTech, 2.4 milioni di AstraZeneca, e le restanti 493mila di Moderna. Un numero che dovrebbe aumentare in maniera importante nelle prossime ore visto che il commissario Figliuolo ha annunciato l’arrivo entro oggi di un milione di nuove dosi da parte di Pfizer. Sono 4.845.590 le donne vaccinate, mentre gli uomini sono 3.184.199; per quanto riguarda le categorie invece, gli operatori Sanitari e Sociosanitari sono saliti a quota 2.8 milioni, seguiti dai 2.3 milioni di over 80. 1.3 milioni le unità vaccinate di personale non sanitario, mentre il personale scolastico è a quota 755mila. Completano il quadro i 516 ospiti delle residenze per anziani e le 202 mila unità di Forze armate.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 23 MARZO, IL COMMENTO DELL’OMS SU ASTRAZENECA

Intanto ieri è uscita allo scoperto l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, che parlando di AstraZeneca, dopo le polemiche degli scorsi giorni, ha spiegato che “è l’unica azienda che si è impegnata a non trarre profitto durante la pandemia dal suo vaccino anti Covid-19 – le parole del direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa a Ginevra- ed è uno dei produttori che ha dato un contributo significativo alla campagna VaccinEquity, concedendo in licenza la sua tecnologia a diverse altre società. Abbiamo bisogno di più produttori di vaccini contro Covid che seguano questo esempio e concedano in licenza la loro tecnologia ad altre società”. Commentando i nuovi risultati presentati ieri del trial di fase 3 ha aggiunto che si tratta di numeri che sono “un’ulteriore prova che il vaccino Oxford-AstraZeneca contro Covid-19 è sicuro ed efficace”.

