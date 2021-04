Bollettino vaccini covid oggi 24 aprile/ Superata quota 17 milioni di dosi inoculate

Quotidiano aggiornamento sulla campagna di vaccinazione anti coronavirus in Italia con il nuovo bollettino vaccini Covid, quello di oggi, sabato 24 aprile 2021. Stando a quanto emerge dal sito ufficiale del governo aggiornato stamane, in totale sono 17.095.530 le dosi somministrare in Italia, a fronte di 19.880.040 consegnate di cui 13.4 milioni di Pfizer/BioNTech, 1.7 milioni di Moderna,4.5 di Vaxzevria, ex AstraZeneca, e 179.800 di Johnson & Johnson, l’ultimo vaccino giunto in Italia, su cui ieri sono emerse numerose informazioni interessanti.

Clementi “Morti covid Italia? Troppi, serve indagine”/ “Forti dubbi su loro conteggi”

Continua quindi spedita la vaccinazione del Paese e lo si capisce anche dal numero di immuni, coloro che hanno già ricevuto entrambi le dosi, leggasi 5 milioni. Il totale delle somministrazioni é diviso fra 9.8 milioni di donne e 7.2 di uomini, mentre, per quanto riguarda le categorie, sono 5.6 milioni gli over 80 vaccinati, seguiti dai 3.1 milioni di operatori sanitari e sociosanitari. Bene anche il dato relativi agli ospiti delle RSA, le residenze per anziani, pari a 637mila, nonché quello del personale scolastico, a quota 1.1 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 23 APRILE/ Immunità di gregge il 28 ottobre?

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 24 APRILE, IL COMMENTO DI CORTI

E in merito alla campagna vaccinale arrivano buone nuove dalla Lombardia, dove c’è un esercito di medici di famiglia pronti a somministrare le dosi agli italiani: “Oltre 4.500 medici di famiglia in Lombardia – le parole di Fiorenzo Corti, vice segretario nazionale della Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale, ai microfoni dell’Adnkronos – hanno dato la disponibilità a vaccinare nei loro studi o in centri vaccinali di prossimità. Come Fimmg, con altre associazioni di categoria, abbiamo sottoscritto un accordo nel mese di gennaio che non ha mai visto attuazione”. E ancora: “Leggiamo con piacere le dichiarazioni del presidente Attilio Fontana in ordine al raggiungimento di 68mila vaccinazioni al giorno. Lanciamo un appello: permetta che a ciascuno di questi medici vengano consegnate almeno 6 dosi al giorno di vaccino, e il risultato di 100mila vaccinazioni quotidiane in Lombardia sarebbe subito raggiunto”.Corti ha quindi ricordato il ruolo di primaria importanza dei medici durante la pandemia: “Molti medici di famiglia, di guardia medica e in formazione, anche pensionati, senza clamore e con l’impegno ‘sociale’ che li contraddistingue stanno vaccinando numerosi in Lombardia: negli hub degli ospedali, in quelli gestiti dalle loro cooperative, nei centri vaccinali di prossimità attivati con la collaborazione di numerosi sindaci e a domicilio dei pazienti più fragili. Senza di loro il risultato comunicato oggi dal presidente non sarebbe mai stato raggiunto. Ma sembra che siano inesistenti fuggiti, spariti, mai citati dalla politica”. Intanto, da segnalare la possibilità che a breve anche le aziende inizino a vaccinare, come spiegato ieri da Figliuolo.

LEGGI ANCHE:

Autocertificazione, quando serve da 26 aprile/ “Attenzione a sindrome da Cenerentola”

© RIPRODUZIONE RISERVATA