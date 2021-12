Bollettino vaccini covid oggi 24 dicembre/ 88.7% italiani ha ricevuto almeno una dose

Il bollettino vaccini covid di oggi, 24 dicembre 2021, è stato comunicato puntualmente in mattinata, poco dopo le ore 6:00 di questa giornata di festa. Nonostante il clima natalizio magico, i contagi continuano ad aumentare nel nostro Paese, e di conseguenza si sta spingendo sulle vaccinazioni, a cominciare dalle terze dosi, giunte ad oggi a quota 16.7 milioni.

Le somministrazioni totali dal 27 dicembre 2020 ad oggi, quindi poco meno di un anno, sono state invece 107.9 milioni, per un incremento rispetto al bollettino di ieri pari a 600mila unità, mentre il numero di persone italiane che ha ricevuto almeno una dose è cresciuto fino a quota 47.9 milioni, leggasi l’88.7 per cento della popolazione vaccinabile over 12 del nostro Paese. Infine, il dato riguardante gli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi, ad oggi a quota 46.1 milioni, l’85.5 per cento della platea.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 24 DICEMBRE: NOVITA’ NOVAVAX E TERZA DOSE ASTRAZENECA

Numeri in costante aumento quelli relativi alla campagna di vaccinazione in Italia, e a breve i dati potrebbero ulteriormente crescere visto che a partire dal mese prossimo, gennaio 2022, sarà disponibile un nuovo vaccino, l’americano Novavax. A riguardo ne ha parlato Patrizia Popoli, presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’agenzia del farmaco Aifa, nonché direttore del centro di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che intervistata nella giornata di ieri dai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: “Il vaccino di Novavax sarà disponibile in Italia a partire da gennaio e sarà uno strumento ideale per i Paesi dove è difficile mantenere la catena del freddo” inoltre “è molto maneggevole, da conservare in frigo e per diversi mesi”.

Altra nuova riguarda il vaccino AstraZeneca, che ha annunciato che la terza dose del suo vaccino contro il covid aumenta “in modo significativo” la risposta anticorpale contro la temuta variante Omicron. “La dose booster – ha fatto sapere nella giornata di ieri la società, come riportato da Skytg24.it – ha neutralizzato la variante Omicron a livelli ampiamente simili a quelli osservati dopo la seconda dose contro la variante Delta”.

