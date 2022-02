Bollettino vaccini covid oggi 24 febbraio/ 37.1 milioni di terze dosi somministrate

Le vaccinazioni anti covid si accompagnano al lento decrescere dei contagi di questa quarta ondata, e anche il bollettino vaccini di oggi, giovedì 24 febbraio 2022, ci racconta un aumento di dosi somministrate per un totale raggiunto oggi pari a 133.5 milioni di inoculazioni, circa 100mila in più rispetto al bollettino comunicato ieri. Le terze dosi sono quelle che stanno continuando a “spingere” la macchina vaccinale, e oggi hanno raggiunto la cifra di 37.1 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose sono saliti a 49.2 milioni, pari al 91.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile.

Coloro che invece hanno completato il primo ciclo, i cosiddetti immunizzati, hanno toccato quota 48.1 milioni, mentre, se si prende in considerazione i guariti da meno di sei mesi, e i “coperti” con almeno una dose, si arriva alla quota di ben 50.7 milioni di italiani, pari al 94 per cento del totale, un dato davvero importante.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 24 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI ILARIA CAPUA

Ed ha parlato di vaccino anti covid, e non solo, la dottoressa Ilaria Capua, stimata virologa italiana a capo del centro One Health dell’Università della Florida. Ospite nella giornata di ieri del programma di Rai Tre, Agorà, ha cercato di prevedere cosa accadrà in futuro: “Partirei dalle buone notizie – ha spiegato in diretta televisiva – gli italiani sono vaccinati a oltre il 90% e questo è un grandissimo successo. Hanno capito cosa bisogna fare per proteggersi dal covid – ha proseguito bisogna portare la mascherina dove ci sono persone o luoghi affollati, bisogna evitare contatti ravvicinati con chi non si conosce e rispettare regole igieniche”.

In ogni caso, secondo Ilaria Capua, il virus non andrà via, e sarà di conseguenza necessario fare un ulteriore richiamo di vaccino, forse però solo per i più fragili: “Il virus non andrà via e probabilmente a novembre prossimo bisognerà rimettere le mascherine, ma solo per un po’, e bisognerà fare un richiamo di vaccino”, ha concluso Ilaria Capua.



