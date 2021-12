Bollettino vaccini Covid oggi 25 dicembre 2021/ Dati: 3a dose al 54,90% dei vaccinati

Il bollettino vaccini Covid di oggi, sabato 25 dicembre 2021, è stato annunciato come sempre in maniera puntuale in mattinata, nonostante sia Natale, precisamente alle ore 6.15. Il clima natalizio oggi pervade le case degli italiani e si respira un’atmosfera diversa, ma purtroppo i numeri diffusi dal Ministero della Salute e, più in generale, dal mondo della scienza, denunciano un incremento dei casi di Coronavirus nel nostro Paese. Ecco perché si è deciso a livello politico e sanitario di schiacciare l’acceleratore in materia di terze dosi, giunte in data odierna a 17.019.500, numero che rappresenta il 54,90% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale (booster) e che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.

Bollettino Coronavirus Lombardia 25 dicembre 2021/ Dati: tasso di positività al 7,7%

Le somministrazioni totali dal 27 dicembre 2020 ad oggi, quindi poco meno di un anno, sono state invece 108.189.004 e hanno fatto segnare un nuovo incremento. Invece, il numero di italiani che ha ricevuto almeno una dose è cresciuto fino a quota 47.9 milioni, leggasi l’88,77 per cento della popolazione vaccinabile over 12 del nostro Paese. Infine, il dato riguardante gli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi, ad oggi a quota 46.2 milioni, l’85.56 per cento della platea.

Bollettino Coronavirus Italia 25 dicembre 2021/ Dati Min. Salute: positività al 5,4%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 25 DICEMBRE: FIGLIUOLO LUNEDÌ IN VISITA AGLI HUB VACCINALI DEL PIEMONTE

Intanto, dopo avere appreso i dati relativi al bollettino vaccini Covid di oggi, sabato 25 dicembre 2021, è giunta in queste ore comunicazione che il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, sarà in visita agli hub vaccinali del Piemonte nella giornata di lunedì 27 dicembre, quando ricorrerà il primo anniversario della campagna vaccinale avviata dal suo predecessore, Domenico Arcuri. In particolare, Figluolo alle 9.45 visiterà l’hub vaccinale della caserma Vian di Cuneo presso il Secondo Reggimento Alpini (via Curreno ,10), dove sarà accompagnato dal presidente della Regione Alberto Cirio e dalle Autorità locali.

Ricciardi "A gennaio rialzo fortissimo di casi"/ "Omicron meno violenta ma temibile"

Successivamente, recita la nota diramata, “si trasferirà a Torino per essere alle ore 12 all’hub vaccinale per bambini della Fondazione Compagnia di San Paolo (via Gorizia 112/A) e alle ore 13 all’hub vaccinale del Sermig Arsenale della Pace (in piazza Borgo Dora). Ai due appuntamenti saranno presenti il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i vertici dell’assessorato alla Sanità e dell’Unità di crisi della Regione e dell’Asl Città di Torino”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA