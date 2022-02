Bollettino vaccini covid oggi 25 febbraio/ 91.1% di italiani con almeno una dose

Ecco il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, penultimo giorno di questa settimana. Continua la crescita delle vaccinazioni somministrate, e anche se il rialzo negli ultimi giorni è diminuito rispetto a qualche settimana fa, i numeri della campagna restano decisamente positivi. Il numero totale di somministrazioni dal 27 dicembre 2020 ad oggi è arrivato a quota 133.7 milioni, per un incremento di circa 200mila unità rispetto al precedente bollettino.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 febbraio/ Positività 6.8%, -24 ricoveri

Crescono ancora la terze dosi, oggi a quota 37.2 milioni, mentre gli italiani che hanno avuto il covid entro i sei mesi scorsi, e che avevano già ricevuto una prima dose di vaccino, sono in totale 50.7 milioni, pari al 94 per cento dell’intera popolazione. Coloro che invece hanno fatto solo la prima dose, sono 49.2 milioni, il 91.2 per cento del totale, mentre gli immunizzati, quelli che hanno completato il primo ciclo, sono cresciuti anche nelle scorse ore, portandosi ad un totale di 48.1 milioni. Infine, per quanto riguarda le dosi consegnate in Italia, il dato segna oggi quota 136.6 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 febbraio/ -449 ricoveri, positività 9.5%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 25 FEBBRAIO: LA VIOLA APPLAUDE AI VACCINI

Una campagna di vaccinazione che si conferma quindi sontuosa quella condotta in Italia, e che è stata applaudita anche da Antonella Viola, autorevole immunologa dell’università di Padova, nonché medico in prima linea da due anni a questa parte nella lotta al covid. Intervistata ieri dai microfoni del quotidiano La Stampa, ha spiegato: “La situazione favorevole in cui ci troviamo – le sue parole riferite all’annuncio di Mario Draghi della fine dello Stato di Emergenza – è frutto della campagna vaccinale, che ha funzionato bene e che è riuscita nell’intento di restituirci, una vita più o meno normale”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 FEBBRAIO/ Ricoveri (-25) e tasso positivi in calo

La Viola ha aggiunto e concluso: “L’annuncio del premier Draghi trasmette la volontà di riaprire tutto al più presto. Tuttavia non nasconde la necessità di farlo con la solita, saggia gradualità che ci permetterà di non esporre a rischi inutili i membri più fragili della nostra comunità”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA