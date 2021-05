Bollettino vaccini covid oggi 25 maggio/ 31.3 milioni di dosi somministrate in Italia

Spazio al consueto aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia con il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, martedì 25 maggio 2021. Il governo ha comunicato il report stamattina poco dopo le ore 6:00, e dallo stesso è emerso che fino ad oggi, in poco meno di cinque mesi, sono state somministrate 31.3 milioni di dosi, (+400mila rispetto a ieri, qui il bollettino) un dato pari a ben il 95.1% del totale di quelle consegnate, leggasi 32.975.467, di cui 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 3.025.157 Moderna, 7.085.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e infine le 723.750 Janssen (J&J).

Le regioni stanno quindi spingendo al massimo, consce del fatto che solamente vaccinando a spron battuto si riuscirà ad uscire dall’incubo della pandemia, ormai iniziato 16 mesi fa. Continua a crescere nel frattempo anche il dato relativo agli immuni, coloro che hanno ricevuto già le due dosi o che hanno fatto il vaccino di Johnson & Johnson, e che ad oggi sono 10.4 milioni, pari al 17.57% del totale della popolazione.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 25 MAGGIO, IL COMMENTO DI ABRIGNANI

Intanto è tornato fortemente d’attualità il tema dell’obbligo vaccinale, e secondo il componente del Comitato tecnico scientifico, Sergio Abrignani, bisognerebbe rendere obbligatorio il vaccino anti-covid: “Io sono assolutamente favorevole all’obbligo vaccinale – le sue parole riportate da IlMessaggero – già lo dissi a gennaio. Per questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l’obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per la polio. In Italia l’11% dice che non si vuol far vaccinare, il 7% risponde probabilmente no. Di fatto siamo al 18% e la maggior parte è sotto i 60 anni, non è più un problema individuale”.

E ancora: “Se non mi vaccino io causo un danno alla comunità. Se in 10 milioni non si vaccinano in Italia rischiano di selezionare nuove varianti che possano diventare insidiose. Tra l’altro quei 10 milioni mettono a rischio anche i 500mila che non possono vaccinarsi per le loro condizioni di salute”.



