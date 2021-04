Bollettino vaccini covid oggi 26 aprile/ 17.7 milioni di dosi somministrate

Facciamo il consueto punto sulla campagna vaccinale in Italia, andando ad analizzare il nuovo bollettino vaccini covid, quello aggiornata a stamane, lunedì 26 aprile 2021. Prosegue spedita la campagna in Italia, e ad oggi sono state somministrate 17.7 milioni di dosi di vaccini anti covid, per l’esattezza 17.751.562. Un dato che è pari all’89.3% delle dosi consegnate, leggasi 19.888.040, di cui 13.4 milioni di Pfizer/BioNTech, altri 1.7 milioni firmati Moderna, 4.5 milioni dell’ex AstraZeneca Vaxzevria, e infine il vaccino più recente per il nostro Paese, leggasi Janssen di Johnson & Johnson (qui interessati aggiornamenti sulla copertura delle varianti), a quota 179.800.

Le donne che sono state vaccinate hanno superato quota 10.2 milioni, mentre gli uomini sono 7.5; coloro che invece hanno già ottenuto la prima dose e quella di richiamo, sono 5.2 milioni. Un bollettino vaccini quindi positivo, che vede un’Italia che sta inoculando dosi a ritmo serrato, a cominciare dalla Lombardia, che dopo qualche problema iniziale sta viaggiando spedita, e che ieri ha annunciato lo stop alla somministrazione della prima dose di AstraZeneca.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 APRILE, BASSETTI: “CI VACCINEREMO UNA VOLTA ALL’ANNO”

Intanto è tornato a parlare il direttore della clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti, membro della task force di regione Liguria, che sulla questione vaccini covid ha ammesso: “Una volta all’anno dovremo vaccinarci”, le parole in collegamento con il programma di Rete Quattro, Stasera Italia. Secondo Bassetti è probabile che il richiamo scatterà già a partire dal prossimo autunno: “Io credo che inizieremo a fare le secondi dosi intorno al mese di novembre/dicembre, ossia dodici mesi dopo la prima somministrazione”. In ogni caso, ha proseguito il medico ligure, “dovremo abituarci a vaccinarci una volta all’anno come si fa con l’influenza”. E non è da escludere che si sfrutterà l’occasione anche per somministrare un ‘doppio vaccino’: “Addirittura cercheremo prima o poi di riuscire a incrociare le due vaccinazione, influenza e Sars-Cov 2”.

