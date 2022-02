Bollettino vaccini covid oggi 26 febbraio/ 89.2% degli italiani sono immunizzati

E’ stato reso pubblico stamane presto il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, sabato 26 febbraio 2022. Il report ha aggiornato come sempre tutti i dati della campagna vaccinale di massa, scattata il 27 dicembre del 2020, e ancora una volta i numeri certificati dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità sono stati estremamente positivi. Rispetto al bollettino di ieri si è avuto un incremento di dosi totali di circa 100mila somministrazioni, per un computo aggiornato pari a 133.8 milioni di dose inoculate.

Le terze dosi sono invece giunte a quota 37.3 milioni, mentre gli italiani con almeno la prima dose hanno toccato quota 49.2 milioni, pari al 91.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Crescono anche gli immunizzati, seppur di poco, ad oggi a quota 48.1 milioni, l’89.2 per cento della platea, mentre coloro che hanno ricevuto il booster e che nel contempo sono guariti dal covid dopo due dosi o una sola, sono in totale 41.6 milioni, esattamente il 92.9 per cento della popolazione.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 FEBBRAIO: IL COMUNICATO SUL NOVAVAX

E a partire da ieri sono scattate le somministrazioni del nuovo vaccino anti covid Novavax, il siero realizzato con una tecnica più “classica” rispetto a quella usata per Pfizer e Moderna, vaccini a mRna. Come fa sapere la circolare del ministero della salute, firmata dal direttore Prevenzione del ministero Gianni Rezza: “In data 22/12/2021 la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, accogliendo il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), ha approvato l’indicazione di utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax), nella specifica formulazione di dispersione per iniezione da 0,5 mL/dose, a partire dai 18 anni di età”.

Nella circolare viene specificato che il Nuvaxovid, il vaccino di Novavax: “E’ incluso nel programma di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, attualmente solo per il ciclo primario, insieme ai vaccini già autorizzati per l’utilizzo nell’Unione Europea”. E ancora: “Viene somministrato per via intramuscolare (preferibilmente in regione deltoidea del braccio) come ciclo di 2 dosi (da 0,5 mL ciascuna) a distanza di 3 settimane (21 giorni) l’una dall’altra”. Infine viene specificato che: “non ci sono dati disponibili sull’intercambiabilità di Nuvaxovid con altri vaccini anti-COVID-19 per il completamento del ciclo di vaccinazione primario”:.



