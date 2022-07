Bollettino vaccini covid oggi 26 luglio/ Oltre 2 milioni di quarte dosi somministrate

Bollettino vaccini covid oggi 26 luglio: 139.2 milioni di dosi somministrate

Come di consueto ormai da due anni a questa parte, in mattinata è stato pubblicato il bollettino vaccini covid che informa sul totale delle dosi somministrate nell’arco della giornata. Il totale complessivo delle somministrazioni ammonta attualmente a 139.227.530, da dicembre 2020 ad oggi. L’incremento, rispetto a quanto registrato dal bollettino vaccini covid di ieri, lunedì 25, sembra essere inferiore alle 100mila dosi, forse anche a causa del fatto che la settimana lavorativa sia nuovamente iniziata e che, ormai, la maggior parte della popolazione sia immunizzata.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 LUGLIO/ Pronto il piano per vaccini d'emergenza

Infatti, il numero di chi ha completato la prima fase vaccinale (quindi le prime due dosi) è stabile ormai da tempo ed è pari al 90,13% della popolazione over 12. Nel bollettino dei vaccini per il covid aumenta leggermente il numero delle terze dosi, che rimane stabile a 39,9 milioni, ma con un aumento di 0,11 punti percentuali rispetto alla giornata di ieri. Sempre più rapida la corsa della quarta dose che supera i 2 milioni di dosi somministrate (in termini percentuali si tratta del 3,52% della popolazione italiana).

CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO MIN. SALUTE 26 LUGLIO/ Crisanti "No alle regole light"

Bollettino vaccini covid oggi 26 luglio: il vaccino spray funziona anche contro Omicron

In questi ultimi anni di vaccinazioni, lucidamente attestate ogni giorno dal bollettino dei vaccini per il covid, ci siamo abituati a sentir parlare quasi esclusivamente dei primi vaccini sviluppati. Tuttavia, la scienza non si ferma mai e nel tempo qualche altro passo avanti si è fatto, anche se l’iter di approvazione risulta (ora) essere tornato alla normalità. Una delle idee più originali è quella del vaccino spray, che peraltro sembra essere efficace anche contro la variante Omicron 5.

Il vaccino spray funziona come una sorta di sbarramento per il virus che non riesce a penetrare nel naso, riducendo di gran lunga la possibilità di contrarre l’infezione. L’idea alla base è quella di stimolare gli anticorpi a livello delle mucose di bocca, naso e gola, a differenza dei vaccini attualmente utilizzati che le stimolano a livello sanguigno. Bloccare (o almeno limitare) la possibilità che il virus entri a contatto con il nostro organismo aiuterebbe in modo significativo anche i soggetti la cui risposta immunitaria indotta nel sangue non è sufficiente a contrastare completamente il virus. Tra un po’ di tempo, insomma, non si può escludere che il bollettino dei vaccini per il covid includerà anche la voce “vaccino spray”.

Covid aumenta rischio diabete e malattie al cuore/ "Fino a tre mesi dopo guarigione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA