Bollettino vaccini covid oggi 26 marzo/ 135.7 milioni di dosi somministrate

E’ stato pubblicato poco fa, dopo le ore 6:00, il nuovo bollettino vaccini covid, il report del ministero della salute e dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, aggiornato ad oggi, sabato 26 marzo. Anche nelle ultime 24 ore si è confermata una situazione di stallo, visto che le inoculazioni, rispetto alla giornata di ieri, sono cresciute di circa 50/100mila, portandosi ad un totale, che resta comunque impressionante, pari a 135.7 milioni di somministrazioni.

Le terze dosi hanno invece raggiunto quota 36.8 milioni, mentre le persone immunizzate, che hanno completato il primo ciclo vaccinale (prima e seconda dose), sono ad oggi 48.4 milioni, pari all’89.7 per cento della platea di vaccinabili. Gli italiani invece in procinto di immunizzarsi, che hanno ricevuto solo una dose, sono in totale 49.3 milioni, il 91.3 per cento del totale, mentre le dosi consegnate nel nostro Paese sono oggi giunte a quota 141.9 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 MARZO: IL COMMENTO DI COSTA

E a conferma di quanto la campagna di vaccinazione sia di fatto in stallo da diversi giorni, anche le parole del sottosegretario alla salute, Andrea Costa. Nella giornata di ieri l’esponente del governo ha parlato ai microfoni del programma radiofonico ’24 Mattino’ su Radio24, spiegando: “Sulle vaccinazioni c’è stato un rallentamento soprattutto sulla terza dose, ogni giorno serve un’opera di sensibilizzazione. Mentre sulle prime dose ci stiamo avvicinando al famoso zoccolo duro dove è complicato intervenire. Faccio fatica a capire come dopo un anno ci siano medici ancora non vaccinati, una posizione difficile da comprendere e forse hanno sbagliato mestiere”.

Andrea Costa ha ricordato anche che giovedì prossimo decadrà lo stato di emergenza, ma ciò non significa che la pandemia sarà finita: “La fine stato emergenza non è fine della pandemia e serve ancora prudenza. Ma ad oggi all’ aumento contagi non consegue un aumento dei ricoveri. Dobbiamo però completare vaccinazioni, i cittadini che non hanno fatto dose booster devono farla”.

