Bollettino vaccini Covid oggi 26 ottobre/ Quarte dosi salgono a 4 milioni

Bollettino vaccini Covid: i numeri di oggi

Come ogni mattina, il Ministero della Salute rende noto il bollettino con i numeri relativi alle vaccinazioni. In totale, le inoculazioni sono 141.648.234 persone, ossia il 91,56 % della popolazione over 12, ha ricevuto la prima dose. Ad aver completato il ciclo vaccinale sono 48.697.870 persone ovvero il 90,19 % della popolazione over 12. Sono invece 40.247.068 le persone che hanno ricevuto la terza dose ovvero il 84,37 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale.

Passando ai dati relativi alla quarta dose, vediamo che l’hanno ricevuta 4.092.138 persone ovvero il 21,40 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster. Dunque la campagna per la seconda dose booster fatica ancora a decollare, con tante persone che scelgono di non sottoporsi all’ulteriore vaccinazione, anche quando consigliata ossia nel caso di anziani e persone fragili e immunodepresse.

Bollettino vaccini Covid: via alle quinte dosi nel Lazio

Mentre la campagna per la quarta dose di vaccino fatica ancora a decollare, nel Lazio sono state aperte le prenotazioni della quinta dose. Il vaccino anti-Covid a mRna bivalente è raccomandato – come si legge nella circolare del ministero della Salute – alle persone con più di 80 anni; agli ospiti delle strutture residenziali per anziani Rsa; agli over 60 con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti e agli over 60 che ne facciano richiesta. L’assessorato alla Sanità ha spiegato che la dose si può prenotare su prenotavaccino-covid.regione.lazio.it.

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie indicate devono aver già ricevuto una seconda dose booster con vaccino a mRna monovalente, ossia la quarta dose. Inoltre, per la somministrazione della quinta dose devono essere trascorsi almeno 120 giorni dalla quarta o dall’ultima infezione da Covid-19 (data del test diagnostico positivo).











