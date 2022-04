Bollettino vaccini covid oggi 27 aprile/ Superata quota 100mila quarte dosi inoculate

Ecco il bollettino vaccini covid della giornata di oggi, mercoledì 27 aprile 2022. Il consueto report sulla campagna vaccinale di massa anti coronavirus è stato reso pubblico stamane presto, dopo le ore 6:00, e conferma la situazione di stallo che si è creata ormai da un paio di mesi a questa parte. Lo si capisce dal numero di dosi totali somministrate, ad oggi a quota 136.6 milioni, e cifra salita di sole 50mila inoculazioni nel giro di 24 ore, così come confermato anche dal bollettino vaccini covid di ieri.

Vaccino anti Covid proteico, via al nuovo booster?/ Niguarda cerca volontari per...

Continua l’incremento delle quarte dosi, ad oggi a quota 104.049, mentre le terze dosi sono stabili e si sono portate a quota 39.2 milioni, pari all’84.1 per cento del totale della popolazione vaccinabile. In merito invece alle persone immunizzate, che hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi, sono a quota 48.5milioni, pari al 90 per cento del totale, mentre gli italiani con almeno una dose sono in totale 49.3. Infine uno sguardo alla fascia di età 5-11 anni, dove i vaccinati a ciclo completo sono in totale 1.2 milioni, mentre quelli con una sola dose sono ad oggi 1.3 milioni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 aprile/ Positività 11.6%, +39 ricoverati

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 27 APRILE: LO STUDIO SULLA QUARTA DOSE

Le quarte dosi di vaccino anti covid stanno andando a rilento, eppure, secondo gli addetti ai lavori, per i fragili risulta essere fondamentale ricevere un ulteriore booster. A confermarlo è anche, e in particolare, un recente studio realizzato in Israele da parte del Clalit Health Services pubblicato su Nature Medicine, secondo cui la quarta dose di vaccino anti covid permette di abbattere il rischio morte nonché quello di ospedalizzazione.

I test sono stati condotti su persone con più di 60 anni, e ne è emerso che coloro che hanno ricevuto la quarta dose hanno il 78 per cento di possibilità in meno di morire di covid rispetto a chi non l’ha ricevuta, e nel contempo, il 64 per cento in meno di finire ricoverato in ospedale. Lo studio è stato realizzato nelle scorse settimane su 328mila cittadini israeliani che avevano più di 60 anni e nei quaranta giorni successivi la somministrazione della quarta dose. I numeri sono stati poi confrontati con circa 240mila israeliani over 60 che invece si sono fermati alla terza dose.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 aprile/ +271 ricoveri, positività 16.2%

© RIPRODUZIONE RISERVATA