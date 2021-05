Bollettino vaccini covid oggi 27 maggio/ 11 milioni di italiani immunizzati

Facciamo il quotidiano punto sulla campagna di vaccinazione in Italia con il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 27 novembre. Stando a quanto si legge sul report ufficiale del governo, i casi emersi sono stati 32.3 milioni (+500 mila rispetto al bollettino di ieri), mentre gli immuni, coloro che hanno già completato il ciclo di vaccinazione, sono in totale 10.9 milioni, pari al 18.41% della popolazione. In totale sono giunte in Italia 35.695.017 dosi, di cui 24.2 di Pfizer/BioNTech, con 7.3 milioni di Vaxzevria, ex AstraZeneca, e 3.3 milioni di Moderna.

A completare il gruppo, le 723.750 dosi di Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson. In merito alle categorie vaccinate, fra over 80 e fragili/caregiver, in totale sono state vaccinate quasi 14 milioni di persone, mentre le donne che hanno ricevuto il siero sono quasi 18 milioni, e gli uomini 14.3. Intanto è giunta una precisazione importante da parte dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco, che ha spiegato come “La seconda dose di vaccino AstraZeneca è sicura”. Aifa ha quindi invitato a “completare la vaccinazione che rappresenta la migliore strategia di contrasto al virus Covid 19 e garantisce il miglior livello di protezione dalla malattia”.

BOLLETTINO VACCINI COVID, AIFA SU SECONDA DOSE ASTRAZENECA

Nella giornata di ieri è emersa invece una ricerca molto interessante realizzata in Spagna, circa l’utilizzo di un mix di vaccini fra prima e seconda dose. Secondo quanto emerso, sembra che l’immunizzazione possa addirittura migliorare usando due farmaci differenti fra prima e seconda dose, mentre gli effetti collaterali sono stati gli stessi di una doppia dose con stesso siero. “Ci si aspettava che utilizzare vaccini differenti – ha commentato la nota immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, parole riportate da Today – potesse funzionare bene, perché co- munque tutti i vaccini che stiamo usando prendono la stessa proteina come bersaglio (la cosiddetta «spike», ndr). Può cambiare eventualmente la tecnologia che aiuta il vaccino a entrare nelle cellule, come succede tra AstraZeneca e Pfizer”.

