Bollettino vaccini Covid oggi 27 ottobre/ Allarme Ema: “nuova ondata in arrivo”

Anche questa mattina alle prime luci dell’alba il Ministero della Salute ha pubblicato il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 27 ottobre 2022, che aggiorna i cittadini sull’andamento della campagna vaccinale, trainata soprattutto dalle quarte dosi come abbiamo ormai imparato a conoscere. Dall’inizio della campagna vaccinale a oggi, sono state somministrate 141.702.931, oltre 50mila in più rispetto alla giornata di ieri. Guardando il bollettino vaccini nel dettaglio, scopriamo come il 91,56% della popolazione over 12 (49.439.433 cittadini) è immunizzato con almeno una dose mentre il 90,19% (48.698.421 soggetti) ha completato il ciclo vaccinale primario con due dosi.

Aggiungendo anche il numero dei guariti, risulta che il 93,08% degli italiani con più di 12 anni (in totale 50.260.085 di persone) è doppiamente immunizzato contro il Covid. Si tratta di numeri pressoché immutati rispetto agli ultimi bollettini. Leggero aumento per la dose booster, che a oggi è stata somministrata a 40.252.548 cittadini, che rappresentano l’84,28% della platea della terza dose, segnando circa 5.000 somministrazioni in più in confronto a ieri. Conteggiando anche le persone che sono guarite dall’infezione dopo la seconda dose, sono 42.623.673 gli italiani (89,35% della platea) immunizzati contro il Covid con tre dosi.

BOLLETTINO VACCINI COVID: NUOVA ONDATA GUIDATA DA OMICRON

Come già nelle ultime settimane, anche in questo bollettino vaccini del Ministero della Salute la vera novità è nelle quarte dosi: +48mila nelle ultime 24 ore. In data odierna sono infatti 4.140.679 le persone che l’hanno già ricevuta, costituendo il 21,66% della popolazione idonea, cioè gli immunocompromesi, i fragili e gli over 60. Considerando anche chi è guarito dopo la terza dose, sono 5.933.735 gli italiani immunizzati con quattro dosi. Si tratta del 31,03% della platea della seconda dose booster.

La campagna vaccinale è dunque sostanzialmente stabile e le quarte dosi, sebbene in aumento costante, faticano ancora a fare presa sui cittadini. In questo contesto l’Ema, l’Agenzia Europea per i Medicinali, annuncia una nuova ondata di Covid attesa per le prossime settimane, l’allarme è partito da Marco Cavaleri, responsabile della strategia per le minacce sanitarie e i vaccini dell’Ema, che durante un incontro con la stampa ha ricordato come “la pandemia non è ancora finita”, con “le infezioni e i ricoveri stanno aumentando tra gli over 65 e una nuova ondata è attesa nelle prossime settimane, guidata dalle nuove sottovarianti di Omicron, secondo i dati raccolti dall’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo della malattie”.

