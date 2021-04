Bollettino vaccini covid oggi 28 aprile/ Nuovo record, quasi 500mila dosi in 24 ore

Sono numeri decisamente importanti e positivi quelli dell’ultimo bollettino vaccini covid, quello aggiornato ad oggi, mercoledì 28 aprile 2021. Come si può evincere facendo un confronto dai dati ufficiali di oggi rispetto al bollettino comunicato ieri dal governo, nelle ultime 24 ore sono state circa 500mila le dosi somministrate, il che ha portato il totale di vaccinati a quota 18.5 milioni, di cui 5.4 milioni immuni, coloro cioè che hanno già ricevuto la prima e la seconda dose.

Un numero che fa ben sperare in vista di un’immunità di gregge in tempi brevi, anche perchè nel giro di pochi giorni dovrebbero arrivare ingenti quantità di vaccini che andranno ad aggiungersi ai 20.2 milioni già consegnati nel Belpaese di cui 13.4 milioni di Pfizer/BioNTech, 1.9 di Moderna, 4.6 di AstraZeneca e 179.800 di Johnson & Johnson. Sono 10.6 milioni le donne vaccinate contro i 7.8 uomini, mentre gli over 80 sono saliti a quota 5.8 milioni, seguiti da 2.6 milioni di soggetti fragili e dai 3.2 milioni di operatori sanitari e sociosanitari.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 28 APRILE, LAZIO E LOMBARDIA VANNO SPEDITE

Intanto la Regione Lazio, fra quelle che meglio si stanno muovendo in quanto a vaccinazioni, ha comunicato il superamento di un importante traguardo: “E’ stata superata nel Lazio la quota del milione e 800 mila dosi di vaccino anti Covid somministrate – riferisce l’unità di crisi anti covid della regione – e sono oltre 565 mila gli assistiti che hanno concluso il ciclo vaccinale ovvero hanno ricevuto anche la seconda dose e possono ora scaricare il proprio certificato vaccinale”. Bene anche la Lombardia che in una sola giornata, quella di ieri, ha somministrato quasi 87mila dosi, di cui 22.139 alla fascia 60-70, e 30.831 a quella 70-80. Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, ha invece comunicato che la sua isola sarà la prima covid free italiana: dopo aver vaccinato gli over 60 da oggi scatterà la vaccinazione di massa. “Con questa operazione – le parole del primo cittadini procidano – e grazie all’efficace coordinamento con il direttore sanitario dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, Procida si candida a essere la prima isola covid free d’Italia”.

