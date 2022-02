Bollettino vaccini covid oggi 28 febbraio/ 91.2% di italiani con almeno una dose

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, lunedì 28 febbraio 2022, ultimo giorno del mese e primo della nuova settimana. Dopo le ore 6:00 di questa mattina il ministero della salute e l’Iss, l’istituto superiore di sanità, hanno aggiornato tutti i dati riguardanti la campagna di vaccinazione anti covid, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate, salite a quota 134 milioni, per un incremento rispetto al bollettino di ieri pari a 100mila dosi circa.

Continuano ad aumentare le terze dosi, ad oggi a quota 37.4 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino sono ad oggi saliti a quota 49.2 milioni, il che significa che il 91.2 per cento degli italiani è in procinto di immunizzarsi. Molto bene anche il dato riguardante gli italiani con il booster/seconda dose e guariti da meno sei mesi, a quota 41.8 milioni, circa il93.2 per cento della popolazione. E da domani le vaccinazioni dovrebbero incrementare ulteriormente visto che scatteranno le quarte dosi, così come annunciato negli scorsi giorni dal generale Figliuolo.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 28 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI BASSETTI

La campagna di vaccinazione sta quindi proseguendo ancora a gonfie vele, e nel giro di 14 mesi esatti e un giorno, ha fatto registrare numeri incredibili. Dopo un inizio, comunque prevedibile, un po’ diesel, la macchina organizzativa si è messa in moto a pieno regime, arrivando a vaccinare anche 600/700 mila persone al giorno nei periodi più critici, in particolare fra fine dicembre e inizio gennaio, nel pieno della quarta ondata.

Alla luce di questi numeri record, ieri il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha voluto porgere il proprio ringraziamento speciale all’indirizzo del generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza covid: “Grazie Figliuolo. Grazie agli italiani – ha scritto Bassetti sui suoi social – quasi 42 milioni di vaccinati a ciclo completo. Numeri che ci mettono in sicurezza e grazie si quali siamo fuori dall’emergenza Visita il Centro informazioni sul COVID-19 per risorse sui vaccini”.

