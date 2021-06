Bollettino vaccini covid oggi 28 giugno/ Traguardo di 50 milioni di dosi ad un passo

E’ stato comunicato poco fa il nuovo bollettino vaccini covid, quello aggiornato ad oggi, lunedì 28 giugno. Poco dopo le ore 6:00 il ministero della salute, puntuale come ogni giorno, ha reso pubblico il nuovo report con gli ultimi numeri, a cominciare dalle dosi fino ad oggi somministrate nel Belpaese, leggasi 49.8 milioni, per l’esattezza 49.890.945.

Ricciardi: “Contro variante Delta vaccini non bastano”/ “Prepariamoci per l'autunno”

Tenendo conto che a ieri le dosi inoculate erano 49.4 milioni (qui il report), significa che nelle ultime 24 ore c’è stato un ulteriore incremento di 500mila somministrazioni, con la campagna vaccinale che continua a mantenere una media di circa 15 milioni di dosi al mese. Il numero di “punture” è pari al 91.3% delle dosi totali consegnate, leggasi 54.661.017 (37.404.242 Pfizer-BioNTech, 5.015.134 Moderna, 10.356.035 Vaxzevria-AstraZeneca e 1.885.606 Janssen), mentre, per quanto riguarda gli immunizzati, il dato ha toccato quota 17.7 milioni, pari al 32.9% della popolazione over 12.

TERZA DOSE VACCINO/ "Ecco perché senza sperimentazione non va usato vaccino a mRNA"

BOLLETTINO VACCINI COVID 28 GIUGNO, IL PUNTO DEL GENERALE FIGLIUOLO

E nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il generale Figliuolo, commissario straordinario dell’emergenza covid in Italia, che ha snocciolato i numeri della campagna ospite a Domenica In: “A oggi sono state effettuate quasi 49,5 milioni di somministrazioni. Il 60% della platea ha avuto una dose e circa un cittadino su 3 è vaccinato. Si tratta di un bel risultato ma bisogna andare avanti”.

L’autorevole esponente dell’esercito italiano si dice convinto che nel giro di tre mesi si raggiungerà l’obiettivo dell’immunità di gregge: “E’ all’80% dei 54 milioni della platea di vaccinabili e sono assolutamente convinto che raggiungeremo questo obiettivo a fine settembre. Ma bisogna andarsi a vaccinare”. Sulle dosi in arrivo, infine, il generale Figliuolo ha rassicurato: “Di dosi come Pfizer e Moderna ne abbiamo a sufficienza, a luglio solo poco meno di giugno. Ora usiamo AstraZeneca soltanto per la seconda dose agli over 60 e Johnson per le persone difficili da individuare o per categorie particolarmente mobili”.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 27 GIUGNO/ 2 morti, 119 casi, no ingressi in t.i.

© RIPRODUZIONE RISERVATA