Bollettino vaccini Covid oggi 28 marzo/ Quasi 3 milioni di italiani immuni

Si rinnova il tradizionale e quotidiano appuntamento con il bollettino vaccini Covid, che fa registrare un’ulteriore, importante crescita anche nella giornata di oggi, domenica 28 marzo 2021. In base ai dati aggiornati alle 6.01, il totale delle somministrazioni ha raggiunto quota 9.210.893, mentre il totale delle persone immuni, ovvero quelle a cui sono state somministrate tanto la prima quanto la seconda dose di vaccino, è pari a 2.920.070.

La media nazionale della distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne è dell’84%: nella speciale graduatoria delle aree geografiche più virtuose d’Italia troviamo in primis la Provincia autonoma di Bolzano (93,5%), Molise (87,9%), Sicilia (87,6%) e Provincia autonoma di Trento (86,6%). In fondo alla classifica stazionano invece Liguria (76,8%), Sardegna (76,8%) e Calabria (75,4%). Per quanto concerne le inoculazioni vaccinali suddivise per professione o fasce d’età, sono stati somministrati 2.962.930 vaccini agli operatori sanitari e sociosanitari, 2.925.350 agli ultraottantenni, 1.150.003 ad altre categorie, 931.340 al personale scolastico, 540.264 agli ospiti delle strutture residenziali, 480.103 al personale non sanitario e 220.903 alle forze armate. La maggior parte dei vaccini pervenuti in Italia è griffata Pfizer/BioNTech (7.668.180), poi troviamo AstraZeneca (2.474.000) e, infine, Moderna (826.600).

BOLLETTINO VACCINI COVID 28 MARZO: NUOVE DOSI IN ARRIVO

Apprese le ultime novità circa il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 28 marzo, riportiamo una bella notizia: nelle prossime ore (e comunque non oltre il prossimo 3 aprile) in Italia saranno consegnati altri 2,8 milioni di dosi di siero anti-Covid. L’ha comunicato il commissario straordinario per la gestione dell’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, il quale ha poi precisato che si tratta di un milione di dosi di Pfizer, di 1,3 milioni di Astrazeneca e di mezzo milione di Moderna. Un annuncio indubbiamente positivo, che si sposa alla perfezione con i buoni numeri fatti registrare dalle regioni italiane, fra cui vi è anche l’Emilia-Romagna (oltre 800mila somministrazioni dall’avvio della campagna vaccinale, per la precisione 800.551). Sugli spazi virtuali di Facebook, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha asserito: “Attendiamo fiduciosi un aumento di dosi di vaccino in arrivo. Perché fino ad ora sono mancate quelle, non certo la nostra organizzazione. Siamo pronti ad arrivare a somministrare un milione di dosi al mese”.

