Bollettino vaccini covid oggi 29 aprile/ Quasi 6 milioni di over 80 vaccinati

Consueto aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia, con il bollettino vaccini Covid di oggi, giovedì 29 aprile 2021. Quella di ieri é stata un’altra giornata positiva sul fronte vaccinazioni visto che ad oggi sono stati inoculate 18.8 milioni di dosi, di cui 10.8 a donne e 8 milioni a uomini, per un totale di circa 300mila in più rispetto alla giornata di ieri (qui il precedente bollettino covid).

In totale sono giunte in Italia dal 27 dicembre scorso 22.410.560 di dosi di vaccino di cui 15.6 milioni di Pfizer/BioNTech, 1.9 di Moderna, 4.6 di Vaxzevria, ex AstraZeneca, e infine, altre 179.800mila dosi del vaccino Johnson & Johnson (curiosa a riguardo una notizia proveniente dalla regione Lazio), l’ultimo consegnato in ordine di tempo in Italia. Per quanto riguarda le categorie, continua a crescere il numero di vaccinati fra gli over 80, ad oggi 5.9 milioni, seguito dai 3.2 milioni di operatori sanitari e sociosanitari, con l’aggiunta di 2.7 milioni di over 70.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 29 APRILE

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il grande Gino Strada, fondatore di Emergency nonché stimato medico. Parlando di vaccini anti covid ai microfoni del programma di SkyTg24, Buongiorno, ha invitato la sospensione dei brevetti di modo che si possa aiutare i paesi più poveri, a cominciare da quelli africani: “Per aiutare l’Africa con i vaccini – le sue parole – bisognerebbe sospendere, almeno temporaneamente, i brevetti, altrimenti non si riuscirà mai a raggiunger una quantità di vaccini sufficienti per la popolazione mondiale”. Strada ha voluto sottolineare che “il pericolo sono le varianti, come quella sudafricana, che possono rendere i vaccini strumenti obsoleti”.

In merito alla situazione in Calabra, di cui lo stesso Strada è una sorta di consulente: “In Calabria continuiamo con il nostro poliambulatorio di Polistena attivo da molti anni. La Protezione Civile nazionale ci ha chiesto di intervenire a Crotone dove abbiamo equipaggiato un secondo reparto Covid in previsione di un nuovo picco di ricoveri. Abbiamo finito il nostro lavoro e dato disponibilità al Governo precedente ad altri interventi, come prendere in mano anche uno dei diciotto ospedali chiusi negli anni scorsi, ma non abbiamo avuto nessun riscontro da parte delle istituzioni. Non abbiamo ancora sentito l’attuale Governo ma ovviamente noi prescindiamo dalla politica. Se possiamo dare una mano, perché le nostre forze sono limitate, Emergency c’è”.



