Bollettino vaccini covid oggi 29 luglio/ 1.7 milioni di quarte dosi somministrate

Come ogni mattina anche oggi, venerdì 29 luglio, il ministero della salute e l’ISS, l’istituto superiore di sanità, hanno reso pubblici i dati riguardanti la campagna di vaccinazione anti coronavirus, il classico bollettino vaccini covid. Poco dopo le ore 6:00 di quest’oggi è giunta la nuova comunicazione che ha aggiornato tutti i numeri ufficiali, a cominciare dal totale di dosi somministrate, ad oggi 139.4 milioni, circa 100mila in più rispetto al totale che era stato comunicato ieri, così come si può evincere dal bollettino vaccini covid del 28 luglio.

Continuano a crescere, anche se più lentamente rispetto a quanto sperato dagli addetti ai lavori, le quarte dosi, ad oggi a quota 1.7 milioni. Bene anche le terze dosi, ormai giunte a quota quaranta milioni, di preciso 39.9 milioni, pari all’83.7 per cento della popolazione aventi diritto, mentre sono di fatto fermi i numeri inerenti gli immunizzati, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale, nonché i nostri connazionali che hanno solo la prima dose, rispettivamente 48.6 milioni e 800mila circa.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 29 LUGLIO: IL CONSIGLIO DI ARNALDO CARUSO

E a proposito di vaccini anti covid e di quarta dose, si dice assolutamente favorevole al secondo booster il presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv), Arnaldo Caruso. Uscendo allo scoperto nella giornata di ieri, l’esperto ha consigliato a tutti gli over 60 e ai fragili di fare fin da subito il secondo booster, aspettando poi i vaccini aggiornati su tutte le varianti che usciranno durante il prossimo autunno. “Io non ho fatto la quarta dose – ha spiegato lo stesso Caruso, così come si legge sul sito di SkyTg24.it – ma solo perché reduce dall’infezione naturale”.

E ancora: “Visto che il virus Sars-CoV-2, insolitamente e per la prima volta, circola così prepotentemente anche in periodo caldo estivo, c’è bisogno di proteggere i più vulnerabili”. Un parare condiviso da molti virologi italiani anche se c’è chi invece invita ad attendere il nuovo vaccino se non si è fragili.











