Bollettino vaccini covid oggi 29 marzo/ 9.4 milioni di dosi somministrate in Italia

Appuntamento con il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, lunedì 29 marzo 2021. Il report ufficiale del governo, aggiorna il dato totale delle dosi somministrate a 9.4 milioni, per l’esattezza 9.413.886, su un totale di 10.968.780 di dosi consegnate nel Belpaese (nel dettaglio 7.668.180 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca), per una percentuale pari all’85.8%. Al momento sono 1.995 i centri di somministrazione da nord a sud della penisola, e sono state 5.6 milioni le donne vaccinate e 3.7 gli uomini.

Pitbull aggredisce volontaria: gravissima in ospedale/ “Inspiegabile è mansueta”

Gli immuni, coloro che invece hanno già ricevuto le due dosi, sono invece quasi 3 milioni, di preciso 2.968.706. Stando al report aggiornato alle ore 6:01 di oggi, sono 2.973.372 gli operatori sanitari vaccinati, mentre gli over 80 hanno superato quota 3 milioni. Bene anche il personale scolastico a quota 951mila, con l’aggiunta di 541mila ospiti delle residenze per anziani.

Monica Limido, moglie Enrico Vaime/ 35 anni insieme e due figli, Valentina e Vittorio

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 29 MARZO, LAZIO VERSO QUOTA UN MILIONE DI DOSI

Fra le regioni che senza dubbio si stanno muovendo meglio in Italia vi è il Lazio, che oggi supererà il prestigioso traguardo di un milione di dosi di vaccino somministrate alla propria popolazione, prima regione d’Italia in quanto a dosi inoculate in rapporto alla popolazione. “Dalla prossima settimana – le parole dell’assessore alla sanità della regione, Alessio D’Amato, riportate dall’edizione online di SkyTg24 – andremo a 30mila somministrazioni al giorno in attesa di raggiungere l’obiettivo dei 60mila al giorno, forniture permettendo. Disponibili a estendere l’orario in notturna per aumentare le somministrazioni, ma al momento non vi è la necessaria disponibilità delle forniture dei vaccini che speriamo possa arrivare quanto prima”. Nel Lazio aperto di recente anche un Hub in quel di Fiumicino, vicino all’aeroporto, dove ci si vaccina ogni giorno fino alla mezzanotte e in grado di somministrate circa 3.500 dosi al giorno. I numeri stanno quindi mostrando un incremento che inizia a diventare significativo, e a breve dovrebbe arrivare la tanto attesa accelerazione da 500mila dosi somministrate al giorno.

LEGGI ANCHE:

Paolo Crepet: “Covid? Depressione, ansia e panico in aumento”/ “La vita futura...”

© RIPRODUZIONE RISERVATA