Bollettino vaccini Covid oggi 29 ottobre/ 47.000 quarte dosi in 24 ore

Bollettino vaccini Covid oggi: 47 mila quarte dosi in più

Come ogni giorno, anche oggi 29 ottobre vediamo quali sono i numeri relativi al vaccino per Covid di oggi. Nella giornata di ieri il numero delle vaccinazioni era di 141.759.979 mentre oggi sono in totale 141.812.985 le nuove inoculazioni. Nelle ultime 24 ore sono state effettuate dunque 53 mila nuove vaccinazioni. La maggior parte di nuove inoculazioni sono quarte dosi. Ieri infatti erano 4.191.449 mentre oggi il report parla di un numero pari a 4.238.403: dunque sono 47 mila le quarti dosi in più che sono state effettuate in 24 ore.

In totale sono 49.440.347 le persone che hanno ricevuto la prima dose ovvero il 91,57 % della popolazione over 12. 48.699.028 persone hanno completato il ciclo vaccinale ovvero il 90,19 % della popolazione over 12. Passando alle dosi booster, vediamo che la terza dose è stata effettuata da 40.263.648 persone ossia l’84,40 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale.

Rezza: “I numeri sono in diminuzione”

Dopo la pubblicazione del monitoraggio Iss del Ministero della Salute, il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza ha fatto il punto sulla situazione: “Anche questa settimana si osserva una tendenza alla diminuzione del tasso di incidenza dei nuovi casi di Covid-19 nel nostro Paese, che si fissa intorno a 374 casi per 100mila abitanti. Anche l’indice Rt mostra una tendenza alla diminuzione, siamo ormai intorno a 1,11, quindi di poco al di sopra della soglia epidemica”.

strutture sanitarie”. Riguardo i tassi di occupazione dell’area medica e nelle terapie intensive , il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute ha spiegato che sono rispettivamente al 10,8% e al 2,2%. Stiamo assistendo dunque ad un’importante “tendenza alla decongestione delle”.

