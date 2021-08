Bollettino vaccini covid oggi 3 agosto/ 69.2 milioni di somministrazioni, immuni 32.8

Il bollettino vaccini covid di oggi, martedì 3 agosto 2021, è stato comunicato pochi minuti fa dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità. Alla luce dei contagi in aumento l’Italia sta mantenendo il piede premuto sull’acceleratore e in poco più di 7 mesi sono stati somministrate 69.2 milioni di dosi di vaccino, dato in crescita rispetto a 24 ore fa di 500 unità (qui il bollettino di ieri).

Il dato più importante resta però quello degli immunizzati, alla luce del fatto che si è coperti dalla Delta solo con due dosi, e ad oggi è salito a quota 32.8 milioni per un totale pari al 60.8 per cento della popolazione vaccinabile over 12 totale. A livello di dosi, invece, sono giunti in Italia 71.2 milioni di farmaci, di cui la maggior parte di Pfizer/BioNTech, 49.6 milioni, quindi altri 7.6 milioni di Moderna, 11.9 di Vaxzevria (ex AstraZeneca), e infine, le 2 milioni di dosi del vaccino Janssen, il siero di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 AGOSTO: VACCINO AI MINORI, IL PARERE DEL CNB

Intanto da più parti si moltiplicano gli appelli a vaccinare i minori, la fascia al di sotto dei 18 anni fino ai 12, e l’ultimo a consigliare la somministrazione del siero anti covid ai ragazzini è il Cnb, Comitato Nazionale di Bioetica. Nella giornata di ieri è stato pubblicato il documento ‘Vaccini COVID-19 e adolescenti’, in cui si legge: “Il Comitato Nazionale di Bioetica, pur ribadendo che si debba continuare a seguire una priorità nel piano vaccinale, secondo fasce di età e particolari fragilità, ritiene che la vaccinazione sugli adolescenti possa salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola”.

Quindi il Cnb aggiunge e conclude: “Il Comitato sottolinea che la vaccinazione degli adolescenti richiede nuove e diverse attenzioni e forme di comunicazione adatte all’età da parte delle istituzioni e dei medici. Si evidenzia l’importanza dell’informazione rivolta ai genitori, che dovrà essere calibrata in base all’età dell’adolescente, con particolare attenzione al bilanciamento di rischi e benefici, diverso rispetto agli adulti e agli anziani”.



