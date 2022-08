Bollettino vaccini covid oggi 3 agosto/ Quasi 55mila dosi somministrate in 24 ore

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI, MERCOLEDÌ 3 AGOSTO

È stato diffuso questa mattina il nuovo bollettino sui vaccini contro il Coronavirus su tutto il territorio nazionale. La campagna vaccinale prosegue a ritmo piuttosto serrato e, secondo i dati pubblicati dal Ministero della salute, a oggi sono 139.724.752 le dosi somministrate in tutta Italia, con un incremento di quasi 55mila dosi in più rispetto a ieri. A oggi, il 91,52% della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto almeno la prima dose, per un totale di 49.417.737 persone. Le persone che invece hanno completato di ciclo vaccinale di due somministrazioni sono 48.670.443, dunque il 90,14 % della popolazione over 12. Considerando i 1.888.986 guariti, che rappresentano il 3,5% degli italiani, si può dire che il 95,02% dei cittadini italiani over 12 sia ormai immunizzato contro il Coronavirus.

Buoni anche i dati odierni sulla terza dose, detta anche dose booster, che sfiora i 40 milioni di persone, rappresentando cioè l’83,84% della popolazione idonea a ricevere il booster. Interessante anche l’andamento della quarta dose, somministrata a 1.855.478 persone fragili, cioè al 13,56 % della popolazione adatta a riceverla dopo 4 mesi dalla somministrazione del primo booster. Si tratta di oltre 30mila quarte dosi in più rispetto a ieri, al momento riservate alle persone con più di 60 anni.

BOLLETTINO VACCINI COVID, DAI DATI UNA RISALITA DEI CONTAGI

In base al bollettino sui vaccini rilasciato questa mattina del Ministero della Salute, l’andamento della campagna vaccinale si conferma positivo continuando il trend già notato nella giornata di ieri. La quarta dose ha coperto anche 607.165 persone immunocompromesse, cioè il 17,58% della popolazione fragile interessata dal secondo booster. In totale, la quarta dose è stata ricevuta da 4.275.384 soggetti mentre la maggioranza degli italiani ha completato il ciclo vaccinale primario che prevede due somministrazioni.

Nel frattempo, i bollettini Covid di ieri evidenziano un nuovo aumento nel numero di contagi, in attesa di essere confermato dai dati che saranno diffusi oggi dallo stesso Ministero e dalle Regioni. Complice di questo aumento può essere anche l’avvento delle vacanze, come ipotizzano gli esperti, e delle maggiori occasioni di incontro. I virologi stanno anche valutando il possibile impatto della variante Centaurus, che sta già iniziando a circolare e che si sta studiando per capire se nei prossimi mesi potrà soppiantare o meno l’attuale variante Omicron. In base agli attuali studi, è possibile che Centaurus non sia più patogena rispetto a Omicron. In ogni caso gli esperti sono concordi: il vaccino è l’arma migliore per contrastare la diffusione di varianti e infezioni più gravi.

