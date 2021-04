Bollettino vaccini Covid oggi 3 aprile 2021/ Figliuolo: “Questo mese è decisivo”

Il bollettino vaccini Covid segnala una crescita degna di nota oggi, sabato 3 aprile 2021. Come reso noto da governo.it, il totale delle somministrazioni ha toccato quota 10.769.413, mentre il totale delle persone vaccinate, ovvero a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino, è di 3.366.062.

Bollettino coronavirus Lombardia 3 aprile/ Ricoveri e tasso positività in ribasso

Da registrare la crescita della percentuale della distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne: la media nazionale è salita all’87,7%. La regione più virtuosa è il Veneto con il 95,5%, seguita dalla Provincia autonoma di Bolzano (95,3%), Valle d’Aosta (94,2%), Molise (92,8%) e Provincia autonoma di Trento (91,6%). In coda alla classifica troviamo Puglia (83,2%), Sardegna (82,5%) e Calabria (79,3%). Passiamo adesso ai dati sulle somministrazioni per categoria: il numero di over 80 vaccinati è salito a 3.652.546, subito dopo troviamo gli operatori sanitari e sociosanitari con 3.051.397. Poi troviamo in ordine personale scolastico, ospiti strutture residenziali, personale non sanitario e forze armate.

Bollettino coronavirus Italia 3 aprile/ Dati Min. Salute: tasso positività al 6,6%

BOLLETTINO VACCINI COVID: IL PUNTO DI FIGLIUOLO

In attesa del nuovo bollettino vaccini Covid, registriamo importanti dichiarazioni da parte del commissario straordinario all’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, il generale ha confermato che l’obiettivo è quello di arrivare a 500 mila somministrazioni al giorno e potrebbe essere raggiunto nell’ultima settimana di aprile. Aprile che è il mese decisivo secondo Figliuolo: «Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna». Una battuta anche sul passaporto vaccinale: «È importante. Si sta pensando a un green pass di natura europea. Ci lavorano i ministri competenti».

LEGGI ANCHE:

Brusaferro "Scuole sicure? Non ci sono dati certi"/ "Dopo aperture controlli stretti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA