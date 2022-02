Bollettino vaccini covid oggi 3 febbraio/ 129.1 milioni di dosi somministrate

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione anti covid in Italia, e lo si capisce anche dai numeri sottolineati nel bollettino vaccini covid di oggi, mercoledì 3 febbraio 2022. Ancora una volta tutti gli indicatori principali sono cresciuti in maniera importante, a cominciare dal totale di dosi somministrate, che oggi ha raggiunto quota 129.1 milioni, per un incremento di circa 400mila unità rispetto al precedente bollettino.

Le terze dosi, invece, hanno toccato la cifra di 34.1 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose sono 49 milioni, pari al 90.8 per cento del totale della popolazione vaccinabile, categoria cresciuta molto nelle ultime settimane grazie ai nuovi decreti covid. Per quanto riguarda le persone immunizzate, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi, il dato odierno segna quota 47.4 milioni, infine, in merito alle consegne, il numero di vaccini giunti nel nostro Paese è pari a 129.4 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 FEBBRAIO: PFIZER CHIEDE AUTORIZZAZIONE PER VACCINO UNDER 5

E a proposito di vaccino anti covid, nelle scorse ore è giunta la richiesta da parte di Pfizer e di BioNTech, di autorizzazione presso la Fda, la Food and Drug administration, del vaccino per l’uso di emergenza per i bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 5 anni, così come fatto sapere dalle stesse aziende. Nel caso in cui arrivasse il via libera, si tratterebbe del primo vaccino per questa fascia di popolazione disponibile, e ciò andrebbe ulteriormente a coprire dei soggetti che fino ad oggi sono risultati particolarmente esposti, soprattutto da quando si è diffusa la variante Omicron.

Da quando è scoppiata la pandemia più di 10.6 milioni di contagi sono risultati fra i bambini degli Stati Uniti, e quelli sotto i 4 anni sono stati 1.6 milioni. Nella settimana conclusasi il 22 gennaio, i bambini sotto i 4 anni ricoverati oltre oceano per covid rappresentavano il 3.2 per cento degli allettati totali.



