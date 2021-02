Bollettino vaccini Covid oggi 3 febbraio/ Oltre 100mila iniezioni nelle ultime 24 ore

Come di consueto, si rinnova l’appuntamento con l’analisi del bollettino vaccini Covid della giornata di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, contenente tutti i numeri riguardanti la campagna vaccinale in Italia, che, ricordiamo, è scattata lo scorso 31 dicembre dopo il V-day del 27. Il sito ufficiale del Governo, stando all’ultimo aggiornamento, pervenuto alle 21.01 di ieri, segnala più di due milioni di dosi somministrate, per l’esattezza 2.121.768, 103.068 in più rispetto alle ultime 24 ore. Coloro che invece hanno già fatto il richiamo sono 767.978. Sono 1.508.821, inoltre, gli operatori sanitari vaccinati nel nostro Paese fin qui.

Per quanto riguarda le regioni che meglio si sono mosse fino ad oggi, svetta sempre la Campania, che ha somministrato il 99,9% delle dose arrivategli, seguita dal Piemonte (a quota 97,3%) e dalle Marche (96,2%). 1.331.452 sono invece le donne che hanno ricevuto la dose di vaccino anti-Covid, mentre gli uomini sono in tutto 790.316; a rilento la vaccinazione degli over 80, ferma ormai da alcuni giorni a quota 15mila circa.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 FEBBRAIO, LA SITUAZIONE NEL MONDO

Dopo avere analizzato il bollettino vaccini Covid di oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, andiamo anche a capire qual è la situazione connessa alla campagna vaccinale avviata nelle altre nazioni. Secondo un calcolo eseguito dall’agenzia France Presse, sono già oltre 100 milioni le dosi di vaccino somministrate in tutto il pianeta. Come riferisce l’Ansa, sarebbero state per la precisione 101.317.005 le iniezioni di vaccino per il Coronavirus effettuate in 77 Paesi o territori. In Israele l’obiettivo è di “vaccinare il 90% degli over 50 nelle prossime 2 settimane”: l’ha dichiarato in una conferenza stampa il premier Benyamin Netanyahu, aggiungendo: “Il 77%” di questa fascia di popolazione ad oggi è stata già immunizzata. Abbiamo a disposizione milioni di dosi, il vaccino è la chiave per sconfiggere il Covid”. A detta di Netanyahu, la campagna vaccinale permetterà all’economia nazionale di divenire “la più veloce a crescere nel mondo”. In Israele, peraltro, si vocifera di un allentamento del lockdown a decorrere dalla prossima settimana.



