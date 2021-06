Bollettino vaccini covid oggi 3 giugno/ 35.8 milioni di dosi somministrate

E’ giunto il momento di aggiornare i numeri della campagna vaccinale in Italia con il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 3 giugno 2021. Come da dati governativi comunicati stamane attorno alle ore 6:00, le dosi somministrate nel nostro paese dal 27 dicembre ad oggi sono salite a quota 35.8 milioni, il che significa che anche nella giornata della festa della Repubblica, sono state somministrate circa 4/500 mila dosi (qui il bollettino di ieri).

Il dato di cui sopra è pari all’89.6% di tutte le dosi giunte in Italia, leggasi 39.958.409, di cui 27.576.022 Pfizer-BioNTech, 3.735.557 Moderna, 7.420.580 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.226.250 Janssen (J&J), cifra che sta continuando ad aumentare così come preannunciato più volte nelle ultime settimane dal generale e commissario straordinario per l’emergenza covid, Figliuolo. Infine il numero relativo agli immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale, pari a 12.3 milioni, il 22.85% della popolazione over 12.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 GIUGNO, IL COMMENTO DI SILERI

Dati positivi e che fanno sperare ad un ritorno alla quasi normalità a breve, come specificato anche dal sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri: “A luglio metà di noi sarà vaccinato – le parole rilasciate ieri ai microfoni di Rai Radio 1 durante il programma Un giorno da pecora – e se vedo un po’ assurdo indossare la mascherina tra il primo e il secondo al ristorante mentre resta l’obbligo alzandosi da tavola negli spazi comuni, mi preoccupano ancora gli assembramenti, soprattutto dei più giovani, fuori dai locali. A casa dovrebbero valere le stesse regole dei ristoranti: si sta insieme a tavola ma distanziati”.

E ancora: “È fortemente raccomandato riunirsi per vedere la partita tra vaccinati, ma basta la prima dose, e restano fondamentali mascherina e distanziamento”. Quindi Sileri ha proseguito: “Riprendiamoci la vita, non credo che per baciarsi questa estate occorrerà tirar fuori il green pass Finirà tutto quando avremo raggiunto i tre quarti della popolazione vaccinata”. E in merito ad un’eventuale terza dose: “Ce lo diranno gli scienziati, lo vedremo in itinere”.



