Bollettino vaccini covid oggi 3 giugno/ Terza dose inoculata nell’83% degli italiani

Il bollettino vaccini anti covid della giornata di oggi, venerdì 3 giugno 2022, è stato reso pubblico dopo le ore 6:00 di questa mattina, così come ormai da quasi un anno e mezzo a questa parte. Ricordiamo infatti che la campagna di vaccinazione di massa è scattata il 27 dicembre del 2020, e in questi quasi 18 mesi sono state inoculate un totale di 137.8 milioni di dosi, un numero che nelle ultime 24 ore, così come si evince dal bollettino vaccini covid di ieri, è cresciuto di 50mila dosi circa.

Continuano quindi ad essere immobili le somministrazioni, e lo stesso si può dire guardando i dati delle terze dosi, il primo booster, ad oggi un totale di 39.6 milioni, pari all’83 per cento del totale dei vaccinabili. Stabili anche gli italiani con almeno la prima dose, leggasi 49.3 milioni, nonché quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due “punture” di Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna, o eventualmente il monodose di Johnson & Johnson, a quota 48.6 milioni. Infine le quarte dosi, a quota 722.599.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 GIUGNO: IL REPORT DELLA FONDAZIONE GIMBE

E a proposito di vaccini anti covid e del bollettino, nella giornata di ieri è stato emanato il consueto report della Fondazione Gimbe, think tank di Milano, che analizza i vari dati della campagna di vaccinazione. E’ emerso che sono ben 6.8 milioni le persone over 5, quindi vaccinabili, che non hanno ricevuto nemmeno una dose (dati riferiti al primo giugno).

Di questi, secondo il consueto monitoraggio settimanale della fondazione di Nino Cartabellotta, ben 3.99 milioni sono attualmente vaccinabili, ovvero il 6.9 per cento della platea totale, con forti differenze regionali, dal 4% della Provincia Autonoma di Trento al 10,2% della Calabria. I restanti 2,87 milioni di vaccinabili sono invece temporaneamente protetti avendo fatto il covid non più di 180 giorni fa e rappresentano il 5% della platea, anche in questo caso con nette differenze regionali: dal 3% del Molise al 10,5% della Provincia Autonoma di Bolzano.

