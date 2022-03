Bollettino vaccini covid oggi 3 marzo/ 91.2% degli italiani con almeno una dose

Il bollettino vaccini covid di oggi, 3 marzo 2022, il report che fotografa la campagna vaccinale in Italia, è stato pubblicato dopo le ore 6:00 di stamane. Stando ai dati certificati dal ministero della salute e dell’Iss, l’istituto superiore di sanità, nel nostro Paese sono state somministrate dal 27 dicembre 2020 ad oggi ben 134.3 milioni di dosi, con un incremento di circa 100mila inoculazioni rispetto al bollettino pubblicato ieri mattina.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 marzo/ -26 ricoveri, positività 7.1%

Nonostante il calo fisiologico delle somministrazioni, la macchina vaccinatrice non si ferma, e stanno crescendo in particolare le terze dosi, ad oggi giunte a quota 37.6 milioni. Il dato relativo agli italiani con almeno una dose si è portato invece oggi a 49.2 milioni, per una percentuale del 91.2 per cento sul totale dei vaccinabili, mentre gli immunizzati, coloro che hanno ricevuto le prime due dosi di vaccino, sono in totale 48.2 milioni, pari all’89.3 per cento della platea.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 marzo/ Ricoveri in T.I. sotto quota 700

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 MARZO: RICCIARDI SCETTICO SUL NOVAVAX

E la campagna vaccinale anti covid potrebbe subire un’ulteriore spinta grazie all’arrivo del vaccino Novavax, siero più “tradizionale”, realizzato non con una tecnologia moderna come quella per Pfizer e Moderna, e che sarebbe lo strumento utile per convincere gli scettici. La somministrazione nelle regioni è iniziata negli scorsi giorni, ma sono molti coloro che però storcono il naso di fronte alla sua “capacità di convinzione”, come ad esempio il professor Walter Ricciardi, docente della Cattolica di Roma e consigliere del ministro della salute, che parlando nelle scorse ore a Rai News 24 ha spiegato: “non si vaccineranno comunque”, riferendosi ai no vax più ‘integralisti’.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 MARZO/ 4.713 nuovi casi, +23 morti

Ricciardi ha aggiunto che Omicron “prima o poi li colpirà. Dobbiamo sperare che ciò non si traduca in una pressione troppo forte sui servizi sanitari”, per poi spiegare: “Noi Paesi più ricchi ci dobbiamo attrezzare per vaccinare anche quella parte di mondo, altrimenti la pandemia non finisce”. Del resto se il covid continuerà a circolare potrà creare nuove varianti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA