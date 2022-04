Bollettino vaccini covid oggi 30 aprile/ 120mila quarte dosi somministrate

Anche oggi, sabato 30 aprile 2022, andiamo a vedere il bollettino vaccini covid, il consueto report aggiornato sulla campagna di vaccinazione di massa. Il ministero della salute e l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, hanno aggiornato tutti i dati poco dopo le ore 6:00 di questa mattina, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate, giunte oggi a quota 136.8 milioni, per un incremento di circa 50mila in più rispetto a quanto comunicato nel bollettino di ieri.

Il numero di quarte dosi si è invece portato a quota 119.574, mentre le terze dosi rimangono tutto sommato stabili, precisamente a quota 39.3 milioni, pari all’82.4 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, coloro che hanno quindi ricevuto almeno le prime due dosi, sono in totale 48.6 milioni, pari al 90 per cento della popolazione vaccinabile, infine gli italiani con almeno una dose sono in totale 49.3 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 30 APRILE: LE PAROLE DI SPERANZA

Quello di oggi rappresenta una sorta di giorno spartiacque per quanto riguarda la lotta alla pandemia di covid, visto che, dopo praticamente due anni, verrà meno l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso salvo i mezzi pubblici, gli ospedali, le rsa e le scuole. In ogni caso il ministro della salute, Roberto Speranza, ha ricordato come le mascherine continuino ad essere un dispositivo di protezione individuale fortemente consigliato, e nel contempo, quanto sia importante continuare a vaccinarsi contro il covid.

“Con le decisioni assunte ieri (giovedì ndr) continuiamo il nostro percorso di gradualità – le parole dell’esponente di LeU riportate da SkyTg24.it – i numeri ci dicono che la pandemia è ancora in corso e occorre un approccio prudente. Bisogna insistere con la campagna di vaccinazione e con l’utilizzo della mascherina in tutte le occasioni in cui si rischia il contagio”.

