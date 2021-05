Bollettino vaccini Covid oggi 30 maggio/ Oltre 34 milioni di dosi somministrate

Nuovo aggiornamento circa il bollettino vaccini Covid italiano, che testimonia l’andamento della campagna di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 avviata nello scorso mese di dicembre e che ora ha subìto una netta accelerazione. Stando al report fornito dal portale telematico ufficiale del Governo e aggiornato alle 6.06 di oggi, domenica 30 maggio 2021, nel nostro Paese il numero di dosi somministrate fino alla data odierna ha superato quota 34 milioni (34.073.292, per l’esattezza), confermando la media delle 500mila inoculazioni quotidiane.

Indicazioni positive provengono anche dal dato relativo a coloro che hanno già ricevuto la seconda dose (11.710.952 persone, pari al 19,76%) della popolazione totale. A livello di genere, sono state vaccinate fino a questo momento 18.889.271 donne e 15.184.021 uomini, mentre, in merito alle dosi ricevute, la cifra è salita a quota 35.817.739, di cui ben 24.310.552 targate Pfizer/BioNTech, 7.402.080 Vaxzevria (ex AstraZeneca), quindi 3.371.357 di Moderna e 733.750 di Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID, GALLI: “IMMUNIZZAZIONE FUNZIONA MEGLIO IN ITALIA CHE IN ALTRI LUOGHI”

Analizzati dunque i numeri aggiornati circa il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 30 maggio 2021, vanno registrare le dichiarazioni rilasciate da Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, a “Il Corriere della Sera”. L’esperto ha dichiarato che la campagna vaccinale ha comportato una svolta, che “non sarà temporanea. I vaccini stanno facendo da scudo per morti e ricoveri, hanno spostato gli equilibri più velocemente di quanto mi aspettassi e lo zoccolo dei vaccinati sta crescendo ulteriormente. Inoltre, l’immunizzazione ha funzionato meglio nel nostro Paese rispetto altrove, in proporzione ai vaccini fatti. Merito anche degli anziani e dei fragili che hanno fatto in modo di esporsi il meno possibile al virus. E mi permetta, merito anche dei costanti inviti alla prudenza, senza assumere posizioni facilone”. Più volte Galli è stato tacciato di essere catastrofista e di gettare inutili allarmismi tra la popolazione italiana, ma il diretto interessato non solo ha respinto questa definizione, ma ha anche sottolineato che c’era la necessità di mantenere ben chiaro il concetto che non si potesse abbassare la guardia e che, in una certa fase della primavera, i dati non inducevano all’ottimismo.

