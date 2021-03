Bollettino vaccini covid oggi 30 marzo/ 9.6 milioni di vaccinati, 3 milioni di immuni

Facciamo il punto sul bollettino vaccini covid di oggi, martedì 30 marzo 2021, l’aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia. Stando a quanto comunicato alle ore 6:01 di stamane dal governo, ad oggi sono sono più di 9.6 milioni le dosi somministrate agli italiani, precisamente 9.658.927. In totale i sieri recapitati in Italia sono invece 11.247.180, di cui 7.6 milioni di Pfizer/BioNTech, 826 mila di Moderna, e i restanti 2.7 milioni circa firmati AstraZeneca. Gli immuni sfondano quota 3 milioni, mentre le donne vaccinate sono ad oggi 5.7 milioni contro i 3.8 milioni di uomini.

Vedendo le categorie di vaccinati, gli over 80 sono al momento quella che ha ricevuto più dosi, leggasi 3.123.188, seguita dagli Operatori Sanitari e Sociosanitari a quota 2.986.982. In terza posizione troviamo il personale scolastico a quota 973mila, seguito dagli Ospiti Strutture Residenziali con 545 dosi ricevute. A chiudere il quadro, le 486mila unità di personale non sanitario e le 224mila delle forze armate.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 30 MARZO, IL PUNTO DI CURCIO

Intanto ieri è uscito allo scoperto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, che ha sottolineato come l’Italia stia affrontando una vera e propria guerra: “Siamo in guerra – ha specificato – è vero, e serve forse qualche norma di guerra? Mi pare che qualcosa si stia già facendo: sull’impiego delle farmacie, ad esempio, è stata fatta una norma proprio per questo. Così come è stata fatta una norma per sbloccare l’attività degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente”. Ieri a riguardo sono giunte due buone notizie, a cominciare da quella già anticipata da Curcio circa la possibilità di effettuare i vaccini nelle farmacie; secondariamente, è in arrivo il vaccino Johnson & Johnson, con l’azienda che ha fatto sapere a France Press che le prime dosi verranno consegnate agli stati membri dell’Unione Europea a partire dal prossimo 19 aprile.

