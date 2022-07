Bollettino vaccini covid oggi 31 luglio/ Le quarte dosi salgono a 1.78 milioni

Oggi, domenica 31 luglio, scopriamo i numeri del bollettino vaccini del Covid-19. In totale, le somministrazioni aggiornate alle 06:23 del 31 luglio sono 139 milioni e 611.973 mila. Le persone con almeno una dose sono 49.416.778, ovvero il 91.52% della popolazione over 12. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.668.805 ovvero il 90.14% della popolazione over 12. Parlando invece della dose booster, sono 39.979.763 le dosi somministrate al 31 luglio. Dunque l’83.81% della popolazione ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi.

La quarta dose, invece, è stata somministrata a 1 milione e 779.853 mila persone. Dunque il 13.01% della popolazione oggetto di seconda dose booster ha ricevuto la quarta dose da almeno quattro mesi. Sale a 1 milione e 400.188 mila, ovvero al 38.30%, la popolazione dai 5 agli 11 anni che si è sottoposta ad almeno una somministrazione. Sempre considerando la fascia 5-11 anni, il 35% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale, ovvero 1 milione e 279.565 bambini.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 31 LUGLIO: “NECESSARI NUOVI VACCINI”

“I vaccini attuali non riescono a prevenire i contagi. Proteggono solo per 2-3 mesi, poi il livello degli anticorpi si abbassa”, ha rivelato Rino Pauioli, responsabile scientifico della multinazionale farmaceutica Gsk. I vaccini “vengono iniettati” generando un “livello di anticorpi alto nel sangue, ma non nelle mucose di naso e gola, dove il virus entra nell’organismo”. Secondo l’esperto è necessario “creare vaccini nuovi”, ma “non ci sono più i finanziamenti”.

In un’intervista a ‘La Repubblica’, Rino Rappuoli, ha esortato gli scienziati a “fare meglio”. Secondo l’esperto, responsabile scientifico della multinazionale farmaceutica Gsk, ha spiegato che secondo il proprio punto di vista servono “vaccini completamente nuovi, capaci di proteggerci non solo dalle varianti di Sars-Cov2, ma anche da tutti gli altri Coronavirus. Penso poi a vaccini che blocchino il virus nelle mucose di naso e gola, per prevenire le infezioni. Potrebbero essere assunti per bocca, spray nasali o cerotti con minuscoli aghi”.











