Bollettino vaccini covid oggi 4 maggio/ 136.9 milioni di dosi somministrate

Il bollettino vaccini covid di oggi, mercoledì 4 maggio 2022, è stato pubblicato puntuale come sempre poco dopo le ore 6:00. Andiamo quindi a visionare come sta evolvendo la campagna vaccinale di massa anti covid in Italia, che da poche settimane ha fatto scattare la somministrazione delle quarte dosi. Il secondo booster, destinato per ora a fragili e anziani, ha raggiunto quota 133.491.

In merito invece alle dosi di vaccino totali somministrate, il dato di oggi segna quota 136.9 milioni, il che significa che rispetto al bollettino di ieri si è verificato un incremento di circa 50mila dosi, un aumento standard ormai da un paio di mesi a questa parte. Ferme di fatto le terze dosi, ad oggi a quota 39.3 milioni, pari all’82.5 per cento degli italiani vaccinabili, mentre, per quanto riguarda la fascia di età più giovane, quella dai 5 agli 11 anni, i dati odierni segnano 1.2 milioni immunizzati, quindi con prima e seconda dose, e 1.3 milioni invece con almeno una dose.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 4 MAGGIO: IL COMMENTO DI BASSETTI

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il virologo Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che ha parlato delle mascherine ma anche dei vaccini. Attraverso i propri canali social il noto camice bianco genovese ha esternato tutti i suoi dubbi: “Il talebanismo italico sulla mascherina in ogni caso non ci ha evitato di essere uno dei paesi europei con il maggior numero di contagi. La mascherina e’ ormai una sorta di coperta di Linus che funge piu’ da ansiolitico che non da reale dispositivo di protezione individuale. Se qualcuno sa cosa vuol dire”.

Quindi il professor Bassetti ha aggiunto e concluso: “Guardandomi in giro per strada e nei negozi mi rendo conto di quale errata comunicazione si sia fatta in Italia su mascherine e vaccini. – afferma Bassetti – La mascherina è oggi vista come il miglior mezzo per difenderci dal covid, anche da quegli anziani o persone fragili che hanno deciso di non fare il booster o la quarta dose”.











