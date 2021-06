Bollettino vaccini covid oggi 5 giugno/ Superata quota 37 milioni di somministrazioni

Facciamo il consueto aggiornamento sulla campagna vaccinale in Italia con il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 5 giugno 2021, il report con tutti i numeri aggiornati. Stando a quanto comunicato stamane dal governo attorno alle ore 6:00, nel Belpaese è stata superata quota 37 milioni di dosi somministrate, per l’esattezza 37.069.235 (+700mila rispetto a ieri, qui il bollettino), numero pari all’88.3% del totale di quelle consegnate che sono invece 41.987.609, nel dettaglio 27.733.972 Pfizer-BioNTech, 3.750.557 Moderna, 8.943.380 Vaxzevria (AstraZeneca) e 1.559.700 Janssen (J&J).

Continua a crescere anche il numero degli immunizzati, arrivati quasi a quota 13 milioni, per l’esattezza 12.7 pari al 23.48% della popolazione over 12. Il report ufficiale degli ultimi sette giorni racconta di 4.3 milioni di dosi somministrate, pari al 91% di quelle consegnate con una media di circa 491mila dosi al giorno, numeri interessanti tenendo conto che negli scorsi sette giorni c’è stata una domenica e la festa del 2 giugno. Come riferisce il portale vaccini Agenas, al momento l’Italia si trova al sesto posto assoluto fra i 27 stati membri dell’Unione Europea, con una percentuale del 61% ogni 100 abitanti, davanti a Francia e Spagna, e subito dopo la Germania.

BOLLETTINO VACCINI COVID 5 GIUGNO, 90% DI OVER 80 VACCINATI IN ITALIA

Molto interessanti anche i numeri riguardanti le fasce d’età, con gli over 80 che sono stati vaccinati nel nostro Paese al 90%, dato in leggera crescita rispetto alla settimana precedente, mentre i 70-79enni sono vaccinati in totale all’83% e i 60-69enni al 72%, numero quest’ultimo aumentato addirittura di 10.5 punti percentuali. Dati molto positivi e nel contempo confortanti, che confermano la bontà della campagna vaccinale italiana e soprattutto, come il vaccino sia l’unica vera arma per vincere la guerra contro il covid, iniziata ad armi imparati ormai quasi 16 mesi fa. Da segnalare infine, a proposito dei vaccini, la possibilità offerta dalla Lombardia di modificare la data della seconda dose a partire dalla fine del mese in corso, qui tutti i dettagli.

