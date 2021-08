Bollettino vaccini covid oggi 6 agosto/ 70.5 milioni di somministrazioni

Facciamo il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia con il bollettino vaccini covid aggiornato ad oggi, venerdì 6 agosto 2021, giorno di entrata in vigore del Green Pass per varie realtà commerciali. A poco più di sette mesi dall’avvio della campagna di somministrazioni, in Italia siamo giunti a quota 70.5 milioni di inoculazioni, il che significa che nelle ultime 24 ore c’è stato un incremento di circa 400mila dosi (qui il report di ieri). Cresce anche il numero degli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione con la doppia dose oppure con il monodose di Johnson & Johnson, ad oggi a quota 33.7 milioni, il 62.5% del totale della popolazione over 12 vaccinabile.

Infine uno sguardo alle dosi consegnate nel nostro Paese che sono in totale 73.986.219 (il 95.4% già somministrate), di cui 51.713.341 Pfizer/BioNTech, 8.287.828 Moderna, 11.975.468 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.582 Janssen. Numeri che continuano quindi ad essere positivi, con le regioni che stanno somministrando dosi a ritmo sostenuto, alla luce anche del nuovo aumento dei contagi dovuti alla Variante Delta, e in vista del mese di settembre, quello delle grandi riaperture, a cominciare dalle scuole, e che provocherà un ritorno della circolazione della popolazione in massa.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 6 AGOSTO, CNN LICENZIA TRE “NO VAX”

E da oggi, come detto sopra, scatterà il green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso, eventi, palestre, piscine, parchi di divertimento e molte altre realtà, mentre nessun divieto per quanto riguarda gli alberghi, che accetteranno i clienti anche sprovvisti di Green Pass, indipendentemente se pranzeranno nei ristoranti interni o all’esterno. E da New York, infine, arriva il caso della Cnn che ha licenziato tre dipendenti non vaccinati: “La settimana scorsa siamo stati informati della presenza in sede di tre dipendenti non immunizzati”, si legge in un documento interno riportato dal Los Angeles Times e da SkyTg24.it – “tutti e tre sono stati sollevati dai loro incarichi”.

“Lasciatemi essere chiaro abbiamo una politica della tolleranza zero su questo. Dovete essere vaccinati per entrare in ufficio. E dovete essere vaccinati per poter lavorare sul campo, con altri dipendenti, anche se non entrate in sede”, le parole a firma dell’amministratore delegato Jeff Zucker.



