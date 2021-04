Bollettino vaccini Covid oggi 6 aprile/ Italia prossima a quota 3,5 milioni di immuni

Si rinnova l’appuntamento con il bollettino vaccini Covid, che anche quest’oggi consegna il quadro dello scenario vaccinale a livello nazionale. Come comunicato sul portale ufficiale del Governo, stando all’ultimo aggiornamento delle 6.01 di oggi, martedì 6 aprile 2021, in Italia sono state somministrate più di undici milioni di dosi di siero anti-Coronavirus, per l’esattezza 11.252.066. Si tratta di un numero che è pari al 79,6% delle dosi giunte nel nostro Paese, ovvero 14.136.480, di cui 8.709.480 di Pfizer/BioNTech, 1.328.200 di Moderna e, infine, 4.098.800 di AstraZeneca.

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 6 aprile/ 858 pazienti in terapia intensiva

Ad oggi sono più di 2mila i centri vaccinali nella nostra penisola (2.110) e le somministrazioni hanno riguardato 6.670.840 donne e 4.581.226 uomini, con l’aggiunta di 3.481.428 immuni, vale a dire coloro che hanno già ricevuto tanto la prima dose quanto quella di richiamo. 3.068.873 gli operatori sanitari vaccinati, mentre gli over 80 hanno toccato quota 3.854.792. 1.061.000 i vaccinati nelle scuole, mentre nelle strutture per anziani la quota è di 570.199.

Covid e Vitamina D: fra fake e messaggi no vax/ “Non cura il coronavirus” ma il web..

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 6 APRILE, CAMPAGNA LENTA

Archiviato dunque il bollettino vaccini Covid di oggi, martedì 6 aprile 2021, analizziamo la situazione a livello nazionale, scoprendo che in Italia, tra gli ultrasettantenni, soltanto l’11% ha ricevuto la prima dose di siero anti-Covid fino a questo momento ed è già scattata una vera e propria corsa contro il tempo nel tentativo di recuperare il terreno perduto. “Abbiamo ricevuto 2,8 milioni di dosi nel weekend di Pasqua – ha dichiarato all’ANSA il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulé – e grazie al Comando Operativo di Vertice Interforze sono state distribuite nell’arco di 12 ore a tutte le Regioni”. Regioni che, tuttavia, vorrebbero avere un maggior quantitativo di frecce al proprio arco, come rivela il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Facciamo 25 mila vaccinazioni al giorno, ma potremmo farne il triplo”. Infine, per ciò che concerne le scuole, emerge un dato alquanto singolare: alla data del 2 aprile il 68% del personale scolastico aveva ricevuto la prima dose di vaccino, ma il richiamo era stato inoculato in appena lo 0,59% dei soggetti interessati.

LEGGI ANCHE:

Bollettino Coronavirus Ministero Salute 6 aprile/ Tasso di positività al 10,4%

© RIPRODUZIONE RISERVATA