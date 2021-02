Bollettino vaccini Covid oggi 6 febbraio/ 2.4 milioni di dosi, “piano a pieno ritmo”

Nuovo appuntamento con il bollettino vaccini Covid. Il report aggiornato ad oggi, sabato 6 febbraio 2021, registra 2.435.489 somministrazioni in tutto, con un totale di 1.035.052 persone vaccinate (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino). La regione più virtuosa è la Valle d’Aosta, con il 95,4% di distribuzione delle somministrazioni rispetto alle consegne, seguita da Campania (92,3%), Piemonte (91,5%) e Umbria (90,5%). Fanalino di coda la Liguria con il 66,3%. La media nazionale è all’84%.

Il bollettino vaccini Covid a proposito delle somministrazioni per fasce d’età ha il suo picco nella fascia 50-59 con 640.322 dosi somministrate, poi troviamo la fascia 40-49 (475.147) e la fascia 60-69 (396.010). La maggior parte dei vaccini sono stati destinati agli operatori sanitari e sociosanitari (1.699.623), poi troviamo il personale non sanitario (470.050), gli ospiti delle strutture residenziali (248.010) e gli over 80 (17.806).

BOLLETTINO VACCINI COVID: “PIANO A PIENO RITMO”

Il bollettino vaccini Covid segnala che sono stati utilizzati 2.787.135 vaccini di Pfizer/BioNTech, mentre sale il numero di dosi di Moderna, oggi 112.800. Un buon rialzo rispetto al bollettino di ieri, e ricordiamo che a partire da oggi sarà possibile accedere ad un terzo vaccino: parliamo di quello di Astrazeneca. Il primo stock con 249 mila dosi arriva oggi, con dieci giorni d’anticipo rispetto a quanto previsto. Le dosi saranno stoccate nell’hub di Pratica di Mare, per poi dare il via alla distribuzione nei centri di somministrazione delle varie regione. Soddisfatto il commissario Domenico Arcuri sul “cammino” del piano vaccinale: «Il piano funziona a pieno ritmo. Entro fine marzo potremmo avvicinarci alla vaccinazione di 7 milioni di italiani. A gennaio abbiamo ricevuto 2,3 milioni di dosi, a febbraio ne riceveremo 4,2 milioni ed a marzo 8,2 milioni. In totale avremo nel primo trimestre 14,7 milioni di dosi», le sue parole nella conferenza stampa di ieri.



